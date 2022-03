Tirreno-Adriático: asi van Supermán López y ‘Rigo’ Urán en la general, tras la etapa 2

🇮🇹 Fuga. Contrattacco. Volata a Sovicille. Questo è il menù della 2a tappa di 219 km della Tirreno-Adriatico @eolo_it. Ecco gli HL.



🇬🇧 Breakaway. Counterattack. Sprint in Sovicille. This is the menu of the 219 km-long 2nd stage of the #TirrenoAdriatico EOLO. Here's the HL. pic.twitter.com/dwicFBrPyS