Vuelta a España 2022 | El objetivo de Santiago Buitrago en la primera semana en territorio español

La revelación del ciclismo colombiano en la actual temporada ha sido Santiago Buitrago, quien ha demostrado que tiene cualidades para en algún momento comandar a su equipo. Por lo pronto, como sucedió en el Giro de Italia, el ciclista bogotano es el gregario de lujo de Mikel Landa en el Team Bahrain Victorious.

Después de las tres etapas en Países Bajos y el día de descanso del lunes, este martes el pedalista cafetero volvió al ruedo ya en territorio español en la etapa 4 entre Vitoria-Gasteiz y Laguardia, que cuenta con 152,5 kilómetros de recorrido y características de media montaña.

Previo al inicio de esta nueva jornada de competencia, Buitrago atendió a los medios de comunicación, entre los que se encontraba SEMANA en la Ruta. “Un nuevo inicio para la Vuelta aquí en el País Vasco”, comenzó diciendo el pedalista que ganó la etapa 17 en el Giro de Italia 2022.

Para Santiago Buitrago esta es “una semana muy decisiva para lo que va a ser la Vuelta a España”, sobre todo pensando en la clasificación general, en la que marcha en el puesto 52, a 42 segundos del líder Edoardo Affini (Jumbo-Visma).

“Va a ser una semana complicada, muchos puertos acá en el país vasco, siempre es complicado”, agregó.

En cuanto a la etapa 4, expresó que “es un recorrido bastante duro” en el que deben analizar “cómo se plantea” con el pasar de los kilómetros. Para efectuar la estrategia adecuada, deben mirar “si llega la fuga, si se pela el esprint en un grupo muy reducido”.

Por el momento, el objetivo de Buitrago es “ir día a día” porque “es importante ver cómo va el cuerpo” en cada etapa.

“Ayer fue un día de recuperación después del vuelo. Vamos a ver cómo van las piernas esta semana y hoy ya veremos cómo están las condiciones, a ver si se puede estar ahí adelante”, finalizó.

¿Oportunidad para Santi?

Uno de los favoritos en la carrera es Mikel Landa, quien comparte equipo con Santiago Buitrago. Previo al inicio de la competencia, el ciclista español expresó que no se encuentra en la mejor forma física para afrontar el liderato de la escuadra bahreiní.

“Me gustaría estar competitivo, pero esta vez no llegó en la misma forma que otras veces o en otras carreras. No vengo a luchar por la general, es una pena no estar un poco mejor, pero de todas las maneras lo daré todo esté como esté. Ya veremos si puedo buscar la general o triunfos parciales”, expresó en atención a los medios de comunicación.

Ante estas declaraciones, se abre la oportunidad para ver a un Santiago Buitrago con más responsabilidades, y no solo como gregario de lujo, como lo hizo en el Giro de Italia 2022.

Clasificación general (etapa 3)

1. Edoardo Affini (ITA/Jumbo-Visma), 8:20:07

2. Sam Oomen (NED/Jumbo-Visma), m. t.

3. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma), m. t.

4. Sepp Kuss (USA/Jumbo-Visma), m. t.

5. Mike Teunissen (NED/Jumbo-Visma), m. t.

6. Robert Gesink (NED/Jumbo-Visma), m. t.

7. Ethan Hayter (GBR/INEOS Grenadiers), a 0:13

8. Richard Carapaz (ECU/INEOS Grenadiers), a 0:13

9. Carlos Rodríguez (ESP/INEOS Grenadiers), a 0:13

10. Pavel Sivakov (FRA/INEOS Grenadiers), a 0:13

...

41. Sergio Higuita (COL/BORA - hansgrohe) a 0:41

52. Santiago Buitrago (COL/Bahrain - Victorious) a 0:42

62. Miguel Ángel López (COL/Astana Qazaqstan Team) a 0:46

64. Harold Tejada (COL/Astana Qazaqstan Team) a 0:46

86. Juan Sebastián Molano (COL/UAE Team Emirates) a 1:00

98. Esteban Chaves (COL/EF Education-EasyPost) a 1:19

101. Rigoberto Urán (COL/EF Education-EasyPost) a 1:19