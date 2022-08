Vuelta a España 2022: recorrido, canal y hora para ver la etapa 7 en vivo

🇪🇸🙋‍♀️🙋‍♂️ ¡Encuentra aquí la información práctica para seguir la etapa de mañana!



🇬🇧🙋‍♀️🙋‍♂️ Here's all the information you need to follow tomorrow's stage!#LaVuelta22 pic.twitter.com/RPLmCAzND8