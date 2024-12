El diario The Guardian señaló en su publicación que la práctica del ciclismo ha tenido mayor acogida desde que comenzó la pandemia, no solo en Bogotá, sino en las principales ciudades del mundo, en una búsqueda de las personas por abandonar el transporte público y tener distanciamiento social.

Sin embargo, para el medio británico, las cifras de siniestralidad y hurto en Bogotá convierten a la ciudad en una capital "de la muerte", teniendo como referencia el testimonio de varios ciclistas bogotanos que han sido amenazados para robarles sus vehículos y otro tipo de situaciones.

"Pero, a medida que más personas se suben a la silla, los ladrones de bicicletas y los conductores homicidas los obligan a defenderse con clases de defensa personal y armas", destaca uno de los párrafos de la publicación.



Ante este señalamiento, son varias las posiciones que se han conocido, desde la Alcaldía Mayor, hasta de algunos gremios de ciclistas e incluso de expertos en seguridad ciudadana.

Estos coinciden en que hay retos en esta materia en la ciudad, en donde se realiza en promedio un millón de viajes diarios en bicicleta y además hay una mayor cantidad de vías preferenciales en este medio de transporte desde el inicio del confinamiento por el coronavirus, según destacan.

"Es tremendamente injusto el titular. Lo segundo, hay un mal manejo de las cifras. En Bogotá, el año pasado, murieron en accidentes de tránsito 54 ciclistas y en lo que tiene que ver con atracos, el año pasado murieron 64 personas; este año van 44 y dentro de esos hay tres ciclistas", dijo el secretario de Seguridad del Distrito, Hugo Acero.

Según las cifras publicadas por la Secretaría de Movilidad de Bogotá en el anuario de siniestralidad vial, en 2019 ocurrió un siniestro grave con ciclistas cada 3 horas y 42 minutos y se registraron seis ciclistas heridos cada día por siniestros viales.

Esta misma publicación precisa que el 65% de los ciclistas muertos perdieó la vida en horario diurno.

Mientras tanto, "el horario más álgido para la ocurrencia de siniestros con ciclistas muertos durante el año fue entre las 6:00 a.m. y las 7:00 a.m., y el de siniestros con ciclistas lesionados fue entre las 7:00 a.m. y 8:00 a.m".

Entre tanto, colectivos como "Súbase a la Bici", "Tuesaca tu Bici" y otros exponentes del deporte en la capital, rechazaron esta publicación, asegurando que se ha avanzado en consolidar la bicicleta como un medio prioritario para la ciudad, pues brinda igualdad en la vía.