Cinco preguntas sobre blogs

¿Qué es un blog?

Una página personal en Internet, fácil de crear y de actualizar. Por lo general está hecha de cortos textos (o posts) acompañados de imágenes y enlaces a otros sitios. A la manera de un diario, los posts se actualizan y publican cronológicamente (abajo los más antiguos, arriba los más recientes).

No sólo hay blogs escritos. También los hay de fotos (flogs), de video (vlogs), de audio (audioblogs o podcasts), o los moblogs, que se actualizan desde los teléfonos celulares u otros aparatos móviles.

Prácticamente hay blogs sobre cualquier tema: personales (que son la mayoría), de noticias (o periodísticos), literarios, religiosos, de tecnología, de diseño, de sombreros, perros, calles, manos, comida, médicos, etc, etc, etc...

¿Cuál es su importancia?

Puede decirse, sin temor a equivocarse, que la aparición y rápida multiplicación de los blogs es el fenómeno actual más importante de la Web.

Se estima que existen cerca de 17 millones de weblogs, aunque esta cifra es prácticamente imposible de confirmar. Según la empresa Technorati, el mayor rastreador de blogs, su número se duplica cada cinco meses y hace poco la BBC publicó un artículo en el que afirma que un nuevo blog es creado cada segundo.

La revolución de los blogs, sin embargo, va mucho más allá de los números. Lo que implica es que para publicar en la red ya no se necesita la intervención de técnicos o webmasters, ni grandes inversiones de dinero. De hecho, no se necesita dinero en absoluto. Cualquier persona que quiera decir algo y hacerlo público, puede hacerlo cuando quiera, desde donde quiera, de forma gratuita y con sólo unos pocos clicks.

El énfasis, por lo tanto, no está ya en la forma sino en la sustancia: la información. Para muchos -entre los que me cuento- se trata de un regreso al sentido original de Internet, que no es otro que el de facilitar la comunicación entre los seres humanos, permitir que nos conozcamos mejor, que cualquiera pueda expresar lo que piensa o lo que ve en un espacio libre de censura.

¿Cómo buscar blogs?

Por supuesto, los blogs implican toneladas más de información en la ya saturada World Wide Web. Y, por supuesto, más basura. El punto, entonces, es saber cómo buscar la información pertinente.