C.V.: No existe alternativa de tratamiento para el coronavirus y respecto al uso de estos medicamentos ha habido mucha expectativa en los medios de comunicación. Ha habido tanta divulgación a noticias sin suficiente sustento que se ha generado una oleada de consumo inadecuado y de manejo inadecuado por parte de las pacientes en indicaciones en las cuales no habría justificación. Por ejemplo, usarlo para prevenir la enfermedad es absurdo, y podría además generar problemas adicionales. La gente oye hidroxicloroquina y termina comprando y tratando de acceder a ese medicamento para prevenir, lo cual es totalmente injustificado. Debido a esas noticias falsas ya hay casos de intoxicaciones fatales. En Estados Unidos rondó la noticia de una persona que para prevenir la enfermedad usó las pastillas de sulfato de cloroquina que usan para echarle al agua en ciertas zonas donde hay malaria: terminó intoxicandose y muriendo. SEMANA: En Colombia, se comienzan a escuchar voces que promueven su uso. Incluso, voces particulares han pedido que el país aprovisione estos medicamentos. ¿Qué opina? C.V.: Varios países han tomado la decisión de hacer compras masivas, sin considerar, por un lado, la demanda real que pudiera tener en el caso que tuviera un uso demostrado. Aunque parten de la base de que todavía no está demostrado, de manera preventiva toman la decisión de comprar para un potencial número de pacientes que lo pudieran necesitar. Es decir, voy a comprar sin ni siquiera tener estimaciones del número de pacientes que pudiera llegar a beneficiarse. Hay que tener en cuenta que su uso posiblemente sea para pacientes muy particulares que no han entrado en estado crítico y que pudieran tener complicaciones respiratorias. También, que no puede ser usado en pacientes con problemas cardiovasculares de base o que estén consumiendo otros medicamentos cardiotóxicos. Esto hace que estemos pensando en un volumen de población que es restringida para las cantidades de hidroxicoloroquina que se está pensando en comprar en otros países. Por ejemplo, en Ecuador y países de Centroamérica están haciendo compras masivas injustificadas.

SEMANA: Si ya hay quienes han aprobado su uso controlado ¿por qué en Colombia no?



C.V.: Colombia tiene dos indicaciones en el registro sanitario, como antimalárico y en algunas condiciones de enfermedades reumáticas. No se le ha incorporado la medicación de Covid-19 porque no ha sido probado. En Francia y EE.UU. se le autorizó en condiciones excepcionales de indicación y está autorizado solamente para ensayos clínicos y tratamientos de pacientes con las condiciones a las que me he referido. No para uso masivo, no como profiláctico. Nadie lo ha aprobado como profiláctico en el mundo. En todos los países está aprobado para: antimalárico y algunos casos antirreumático. El Invima no lo ha aprobado porque los ensayos clínicos no han demostrado que sirva en casos de Covid-19 todavía.



SEMANA: Hace unas semanas, un especialista en Cali recomendó su uso ¿Un médico lo puede recetarlo en Colombia?



C.V.: Debería estar idealmente en el marco de un ensayo clínico para poder hacer seguimiento al paciente. Diría que hay que permitir uso de parte de personal especializado y ojalá en el marco de un protocolo de una investigación clínica seriamente registrada en un comité de ética y que permita seguimiento al paciente. Es decir, sí deberíamos permitir su uso en condiciones particulares y lo ideal sería que Colombia haga una estrategia de registro de ensayos clínicos y protocolos en hidroxicloroquina en unas condiciones específicas y que permitan hacer seguimiento paciente a paciente.



SEMANA: ¿Colombia tiene cómo avanzar en estudios serios y rápidos para evaluar la viabilidad de su uso?



C.V.: El Invima está respondiendo de manera muy eficiente a la pandemia. Gracias al decreto de presidencia, el Invima estableció con el Ministerio de Salud una estrategia de agilización de trámites para ensayos clínicos en covid-19. Entonces la burocracia no es tan grande. Se garantizan los registros de los ensayos clínicos cumpliendo con protección a los pacientes. No siento que haya barreras para el uso de cloroquina y tampoco para la investigación clínica pero tiene que hacerse bien hecho. No puede hacerse sin registro, sin análisis y sin seguimiento. Yo hago parte de un equipo y estamos haciendo análisis y selección de información En el grupo hay un par de entidades -hospitales de alta complejidad- que están proponiendo ensayos clínicos controlados de hidroxicloroquina y con otros medicamentos. Presentaron el protocolo al Ministerio de Ciencia y Tecnología.