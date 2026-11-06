El helado tiene una larga historia como uno de los postres más populares del mundo, pero en los últimos años también se ha convertido en un terreno para la experimentación gastronómica. A las combinaciones tradicionales de frutas, chocolate y frutos secos se suman propuestas que desafían las expectativas del consumidor y trasladan al universo dulce ingredientes asociados con otras preparaciones. Una de ellas es la mezcla de helado con aceite de oliva y sal, una combinación que alcanzó notoriedad en redes sociales y que ha sido relacionada con los gustos de la cantante británica Dua Lipa.

Detrás de esa propuesta está Myka, una marca de helados de yogur griego fundada en Madrid por Natalia Morales y Javier Ezquerro. Su concepto parte de un producto conocido, pero busca diferenciarse a través de la calidad de sus ingredientes, la elaboración de sus acompañamientos y una experiencia que va más allá de servir un postre. Ahora, la compañía llega a Colombia en un momento en el que la conversación gastronómica también está marcada por la búsqueda de nuevas experiencias de consumo y por el interés en propuestas que combinan tradición, creatividad y una identidad propia.

¿Qué le falta a la gastronomía colombiana para ser reconocida a nivel global? Esto opina el mejor chef del mundo

Fundada en 2023 por Natalia Morales y Javier Ezquerro, Myka nació a partir de una idea sencilla: trasladar la experiencia del auténtico yogur griego a una categoría de postre contemporánea. Foto: Myka

Morales, mexicana de origen, tiene formación en alta repostería en Le Cordon Bleu y experiencia profesional en París. Esa trayectoria constituye una parte importante de la filosofía de Myka: entender el helado no solamente como un producto de consumo cotidiano, sino como una preparación en la que la técnica, las texturas y el equilibrio de los sabores tienen un papel determinante.

En conversación con SEMANA, la empresaria habló sobre el origen de la propuesta, la exposición mediática que ha rodeado a la marca, las expectativas de su llegada al mercado colombiano y los desafíos de crecer sin sacrificar los estándares gastronómicos que dieron forma al proyecto.

Una combinación que rompe con lo convencional

Fundada en 2023 por Natalia Morales y Javier Ezquerro, Myka nació a partir de una idea sencilla: trasladar la experiencia del auténtico yogur griego a una categoría de postre contemporánea. Foto: Myka

La mezcla de helado con aceite de oliva y sal es, posiblemente, la imagen más reconocible de la conversación digital alrededor de Myka. Su atractivo está precisamente en el contraste: un producto asociado con el universo dulce recibe ingredientes que habitualmente se relacionan con preparaciones saladas. Sin embargo, para Morales, el diferencial de la marca no se limita a una combinación llamativa.

La base es el yogur griego auténtico, al que se incorporan acompañamientos elaborados con una intención gastronómica. Baklava, compotas y crumbles hacen parte de una oferta en la que cada elemento busca aportar algo a la preparación, ya sea desde la textura, el dulzor o el contraste de sabores.

La formación de Morales en repostería influye directamente en esas decisiones. No se trata únicamente de reunir ingredientes atractivos, sino de construir combinaciones que tengan sentido desde el punto de vista culinario. La presentación y la posibilidad de que cada consumidor elija sus acompañamientos también hacen parte de esa experiencia.

“Si el mexicano fuera una salsa, sería un mole”: Alex Ruiz, el chef para el que cocinar “no se aprende en una escuela”

”Yo vengo de la alta repostería. Me formé en Le Cordon Bleu y trabajé en París, y esa formación está presente en Myka: en cómo elegimos los ingredientes, cómo construimos las combinaciones y cómo presentamos el producto. Partimos de un yogur griego auténtico y le incorporamos nuestra visión, con toppings como el baklava, las compotas y los crumbles, que tienen una elaboración y una razón de ser”, explicó a SEMANA.

Fundada en 2023 por Natalia Morales y Javier Ezquerro, Myka nació a partir de una idea sencilla: trasladar la experiencia del auténtico yogur griego a una categoría de postre contemporánea. Foto: Myka

La empresaria considera que el consumidor no necesariamente necesita conocer la procedencia o las características técnicas de cada ingrediente para reconocer una diferencia. Esa percepción se construye a partir del conjunto: el sabor, la atención, el espacio y la posibilidad de personalizar el producto. En otras palabras, el valor de un helado también está en la experiencia que acompaña su consumo.

Esa búsqueda tiene, además, una condición empresarial. Morales asegura que la calidad de las materias primas y de los toppings no es un aspecto que estén dispuestos a sacrificar para mejorar los márgenes. La rentabilidad, sostiene, debe conseguirse mediante una gestión más eficiente, la planificación de las compras, la reducción de desperdicios y la preparación de los equipos. “Como chef, tengo muy claro lo que quiero servir; como empresaria, sé que necesitamos un negocio rentable para poder sostenerlo. Ambas responsabilidades van juntas. Hay una línea que no vamos a cruzar: bajar la calidad de la materia prima o de nuestros toppings para mejorar un margen. Construimos MYKA con un estándar y el cliente confía en él”.

El alcance de la viralidad

La empresaria menciona las visitas de personalidades como Zendaya, Camilo, Evaluna y el piloto mexicano Checo Pérez, quienes han disfrutado de Myka y compartido su experiencia. Para la marca, esa exposición representa una oportunidad para llegar a nuevas audiencias, aunque el verdadero desafío comienza cuando esas personas deciden probar el producto.

En ese punto aparece una diferencia fundamental entre notoriedad y fidelidad. Una publicación puede despertar curiosidad, pero no garantiza que el consumidor regrese. La permanencia depende de que la experiencia esté a la altura de las expectativas que genera la conversación digital.

”Esa exposición tiene valor, pero no atribuiría todo el crecimiento a una persona o a un momento de visibilidad. Detrás hay muchísimo trabajo de producto, de equipo y de construcción de marca. Para nosotros, la responsabilidad es que cada persona que entre tenga una experiencia que quiera repetir. Alguien puede conocerte por una publicación, pero después decide por sí mismo si vuelve“.

Dos restaurantes colombianos conquistan un lugar entre los 50 mejores del mundo en 2026: están en Cartagena y Bogotá

Colombia, una nueva etapa para la marca

Fundada en 2023 por Natalia Morales y Javier Ezquerro, Myka nació a partir de una idea sencilla: trasladar la experiencia del auténtico yogur griego a una categoría de postre contemporánea. Foto: Myka

La llegada a Colombia representa un paso significativo para una compañía que nació en Madrid y que busca ampliar su presencia en Latinoamérica. Para Morales, quien es mexicana, el desembarco tiene también una dimensión personal: llevar a la región una marca construida en Europa y hacerlo en un mercado con una identidad gastronómica propia.

La expansión no se plantea como una simple apertura comercial. Según explicó a SEMANA, durante el desarrollo del proyecto surgió el interés de posibles socios por llevar a la compañía al país. A partir de allí, la selección de quién representaría la marca se convirtió en una de las decisiones más importantes. La experiencia, la capacidad operativa y el compromiso de los aliados son factores que considera determinantes para garantizar que la propuesta conserve su identidad.

Tacaloa, el nuevo restaurante en Bogotá del chef mexicano que ha cocinado para Kanye West

Fundada en 2023 por Natalia Morales y Javier Ezquerro, Myka nació a partir de una idea sencilla: trasladar la experiencia del auténtico yogur griego a una categoría de postre contemporánea. Foto: Myka

El modelo elegido es el de una franquicia maestra, con una perspectiva de desarrollo nacional. Esto supone una relación de largo plazo con el socio local y una comprensión del consumidor colombiano, sin anticipar resultados ni dar por sentado que la respuesta del público será igual a la de otros mercados.

”Colombia es un mercado al que llegamos con respeto por su identidad gastronómica y con una visión de largo plazo. Sobre la respuesta del público, prefiero hablar desde lo que podamos observar y medir, sin anticipar conclusiones. Queremos que el consumidor colombiano conozca Myka por lo que ofrecemos y que la marca se gane su lugar con una propuesta propia, calidad y constancia“, afirmó.

Al mirar hacia los próximos tres años, Morales no plantea el éxito únicamente en términos de ventas o número de establecimientos. Su expectativa es construir una organización sólida, con equipos preparados, socios comprometidos y consumidores que continúen confiando en el producto. “Para mí, construir algo importante también significa crear oportunidades para las personas que forman parte del proyecto. Vamos a medir nuestro éxito por la solidez de lo que construimos y por nuestra capacidad de cumplir lo que prometemos en cada lugar donde esté MYKA”, concluye.