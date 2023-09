Este es el tipo de desayuno que daña los dientes

Por eso, el sitio web manifiesta que según la cultura, así serán los desayunos porque hay quienes deciden consumir un alto contenido de azúcares y grasas en él, mientras que otros optan por alimentos más orgánicos, sin embargo, se debe ser consciente que no desayunar puede alterar los procesos del cuerpo porque no tiene combustible para trabajar correctamente.

¿Pero cuál es el desayuno que puede dañar los dientes?

Ciertamente, uno de los alimentos que más se consumen en los desayunos son los cereales, sin embargo, The Sun cita a un experto quien sugiere evitar estos productos junto con otros que están compuestos de niveles altos de azúcar o acidez porque podrían no ser favorables para los dientes.

Pero no recomienda consumir aquellos que tengan grasas y saborizantes, ni mucho menos estén compuestos con altos índices de azúcar, incluidos los edulcorantes, porque en palabras de Healthline son un acompañante para los desayunos no solo de adultos sino de menores de edad, afectando negativamente la salud, puesto que elevan la glucosa en el torrente sanguíneo, algo no conveniente para quienes tienen un diagnóstico de diabetes incluso para los que no lo tienen.