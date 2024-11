“Mis familiares son los primeros llamados a respetar las medidas, no permitiré que por disfrutar de unos tragos pongan en riesgo la vida de los habitantes de nuestro pueblo”, dijo el mandatario a través de su cuenta de Twitter.

En una entrevista con El Heraldo, el alcalde de Juan de Acosta señaló que “se impusieron comparendos a todos, también un acta de compromiso y se les dio trabajo social en la comunidad. No pudimos trasladarlos a la Fiscalía para ponerlos a disposición porque no fueron capturados en flagrancia. El hecho ocurrió el Día del Padre y del video me enteré fue anoche”.

Aseguró que tomó la decisión de hacer respetar las disposiciones del municipio ya que no está de acuerdo con las parrandas y las reuniones sociales, porque estamos en aislamiento preventivo obligatorio.