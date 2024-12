En el mundo de la economía y los negocios, desempeñar el papel de Casandra en tiempos estables es una actividad de bajo riesgo, pues no hay mucho en juego, equivocarse es más difícil, hacerlo pasa desapercibido y las consecuencias son mínimas. En tiempos turbulentos pasa exactamente lo contrario: equivocarse es muy fácil, los que aciertan son héroes, los que se equivocan villanos y todos los demás terminamos siendo víctimas de las historias que escuchamos y las fuentes en las que decidimos confiar.

Lamentablemente, los economistas no contamos con un gran historial a la hora de hacer pronósticos. Generalmente nos demoramos en identificar el inicio de una recesión y somos demasiado optimistas al predecir la magnitud de la crisis y el principio de la recuperación. Infortunadamente, el verdadero antídoto contra el miedo que estamos experimentando en este instante es el realismo, no el optimismo. El optimismo nos lleva a tomar decisiones erróneas con consecuencias potencialmente graves. Así no sean buenas noticias, nuestras predicciones sobre el futuro son importantes y deben ser lo más precisas que sea posible, porque afectan lo que hacemos en el presente y, con ello, nuestras estrategias para mitigar la crisis.

El experto, al igual que el ciudadano común, necesita de una lucha constante para ver lo que está enfrente de su nariz. Algunos de los especialistas argumentan que las proyecciones del efecto económico de la pandemia les salieron mal porque, entre otros motivos, se extendió el período de cuarentena, y continuó cayendo el precio del barril de petróleo. Vale la pena preguntarse qué tan imprevisibles eran estos dos factores en su momento.

El consenso abrumador de los profesionales de la salud pública siempre fue que debíamos practicar el distanciamiento social y el refugio durante varias semanas; y que debíamos continuar haciéndolo mientras las infecciones diarias no cayeran consistentemente. Por lo tanto, era predecible que la cuarentena se extendiera.