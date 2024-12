Muchos gigantes han caído por reaccionar demasiado tarde a la evolución de las necesidades de los consumidores. Kodak, a pesar de desarrollar la primera cámara digital, no creía que este nuevo estilo de fotografía dominaría el mercado y, por lo tanto, no aprovechó las oportunidades que ofrecía su lanzamiento. Decidieron enfocarse en el cine, no en la innovación, y cayeron después de un siglo de éxitos.