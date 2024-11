Son muchos los casos de emprendimientos que venden muy bien pero que al final del día a veces no encuentra la forma de pagar nómina. Hay tres tipos de márgenes y todos deben ser medidos: Margen Bruto, Operativo y Neto. El mundo no es solo de buenas ideas, es necesario que estas dejen una buena utilidad y eso es lo que miden los márgenes.

Los márgenes son clave para entender cuánto se obtiene por la venta de los productos o servicios que se ofrecen. Es importante que el emprendedor entienda que no es suficiente vender. Además, las ventas deben ser rentables y por lo tanto tener buenos márgenes de utilidad para que la compañía sea exitosa financieramente.

Se debe aclarar que no es necesario que el emprendedor se vuelva un experto en finanzas pero si es requerido que por lo menos conozca estos 10 puntos financieros de su emprendimiento:

Por ejemplo, una maravillosa idea es volar de New York a Londres en tres horas, pero eso no fue rentable y por ello ya no vuelvan las joyas de la ingeniería aeronáutica como son los aviones supersónicos concorde.

2. Estructura de costos y gastos - fijos o variables

Los emprendedores deben conocer mejor que nadie la estructura de costos y gastos que tiene su compañía porque esta le permite analizar su nivel de riesgo y tomar las mejores decisiones para su emprendimiento. No es lo mismo una compañía que tiene todos sus costos y gastos variables, versus una que los tiene fijos.

Para un emprendedor será mucho más fácil manejar en una fase de inicio, la primera compañía versus la segunda. En la segunda, sí o sí tendrá que buscar financiación y estará obligado a un mínimo nivel de ventas, versus en la primera, que de pronto con Bootstrapping (autofinanciación) sale adelante y una baja exigencia de ventas puede estar a flote.

3. Retorno Sobre Activos y Retorno Sobre Patrimonio

Los emprendedores deben valorar su tiempo y dinero. Por lo tanto, deben analizar las compañías con cabeza fría, como si ellos fueran tan solo inversionistas externos.

Estas dos métricas de rentabilidad les permiten entender si la compañía vale la pena. El retorno sobre los activos, (ROA por su sigla en inglés) analiza si el resultado financiero de la compañía vale la pena en comparación con los activos o bienes que se tuvieron que invertir para obtenerlos.

Para todos sería fantástico ganar $1 millón diarios, pero pierde su encanto si para ello tuviéramos que invertir $10.000 millones al año, El Retorno Sobre Patrimonio o (ROE por sus siglas en inglés) analiza en el mismo sentido anterior pero exclusivamente el dinero que invirtieron los socios.

Es decir, no considera las fuentes de financiación como bancos, proveedores, etc., En pocas palabras, la primera métrica analiza a nivel compañía y la segunda a nivel inversionista. En ambas métricas se recomienda que estén por encima del 30%, cuando se trata de un emprendimiento en su primera fase.

4. Porcentaje de conversión

Los emprendedores deben conocer con exactitud cuántos clientes se genera después de contactar un grupo de personas.