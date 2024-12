Comisión interdisciplinaria advierte que no es posible hacer fracking responsablemente

En el dictamen pericial realizado por este comité dentro del proceso de nulidad del marco normativo del fracking en Colombia, que se viene adelantando desde el 2016, se concluyó, entre otras cosas, que "no es posible hacer fracking responsable porque existen demasiados riesgos asociados que la técnica no puede controlar ni garantizar" .

En repetidas ocasiones la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez, ha señalado que la extracción de gas y petróleo a través de la fracturación hidráulica en yacimientos no convencionales, también conocida como fracking, se puede adelantar de manera responsable y segura.

En el documento los expertos visibilizaron que varios de los 12 bloques de yacimientos no convencionales asignados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos, con base en datos del Mapa de Tierras actualizado a julio del 2019, se cruzaban con bosques húmedos andinos y altoandinos, bosques secos tropicales y humedales.

Este peritaje, que se constituye en una prueba clave dentro del proceso, teniendo en cuenta que cobija aspectos ambientales, sociales, de salud y hasta culturales, da cuenta, por ejemplo, que no hay evidencia científica de que el fracking, cuyo marco normativo se encuentra suspendido en el país desde 2018, pueda operar sin amenazar la salud pública y sin poner en peligro la estabilidad climática.

En el informe, compuesto por 460 páginas y adelantando durante seis meses, los expertos dieron respuesta a las siete preguntas y subpreguntas que les realizó el alto tribunal, con base en publicaciones científicas hechas en varios idiomas e información proveniente de los países en donde se ha adelantado o prohibido esta técnica, principalmente de Estados Unidos, Australia, Reino Unido, Canadá y China. Esto teniendo en cuenta que en Colombia no se ha hecho fracking y, por tanto, la información científica es insuficiente.

Según el dictamen pericial, 92.882 hectáreas de bosque seco se ubican en los bloques que fueron adjudicados para realizar la explotación de yacimientos no convencionales mediante fracking. Foto: archivo/Semana.

Frente a la contaminación del aire el informe indica que se ha reportado contaminación con ozono, metano, etano, propano y radón, debido a escapes intencionales y accidentales en el pozo de fracking y a través de gasoductos, estaciones de compresores e instalaciones de gas natural licuado. " La contaminación por el polvo levantado mediante el tránsito de miles de camiones, que se requieren para transportar agua e insumos químicos al sitio de fracking, es inevitable en las carreteras no pavimentadas y termina ocasionando afecciones pulmonares", dice.



Los expertos aseguran que no se pueden evaluar los pozos en conjunto ya que las condiciones geográficas son diferentes en cada región donde se pretenden realizar los proyectos pilotos de fracking. Foto: Corporación Podion.

En lo que concierne a cambio climático señalaron que "el aumento de la producción de hidrocarburos mediante fracking y la consecuente generación de CO2 (...) no le permitirá ni a Colombia, ni a ningún país que incremente sus emisiones de gases de efecto invernadero o que promueva el uso de combustibles fósiles, cumplir con el Acuerdo de París”. En dicho acuerdo internacional, la nación se comprometió a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% para el 2030.

Además, en el informe aseguran que la tendencia global se dirige no solamente a la prohibición de la técnica del fracking, sino a la suspensión de la explotación y uso de petróleo, gas y carbón, con un claro compromiso hacia la protección del medioambiente y la descabronización del planeta.

Le sugerimos: El fantasma del fracking que recorre el Magdalena Medio

"Los beneficios económicos y de autonomía energética, que defienden quienes promueven el uso de esta técnica para la producción de hidrocarburos, deben considerarse frente a los riesgos y costos para la salud y el ambiente que se producen a nivel local y regional, con el objeto de proveer energía para una economía global. La técnica de fracking incrementa el consumo de combustibles fósiles y además aplaza la transición energética que de todas formas deberá darse, debido a la finitud de los hidrocarburos y a las consecuencias negativas de su uso", apuntan.



En cuanto a las normas demandadas que regulan el fracking en Colombia (Decreto 3004 del 2013 y Resolución 90341 de 2014) se concluyó que no cumplen con las exigencias técnicas para considerar manejables los riesgos derivados de esta técnica, porque simplemente no fueron contemplados todos los riesgos involucrados. "Solamente consideraron algunos y le transfirieron la responsabilidad al operador de identificarlos y formular un plan de manejo. Siendo así, no hay ninguna garantía de que la compañía operadora identifique todos los riesgos ni que formule planes de manejo adecuados", resaltan.

Los expertos aseguran, además, que el decreto y la resolución demandadas, no hacen ninguna consideración sobre los líquidos que se inyectan en las operaciones de fracking y, por lo tanto, "no fueron considerados como un riesgo, a pesar de la existencia de numerosas publicaciones científicas que ilustran no solamente su uso, sino los riesgos y daños en salud para las comunidades que viven en la periferia y para las que se abastecen de las fuentes de agua superficiales o de los acuíferos contaminados por las aguas residuales de fracking", recalcaron.