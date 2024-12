Aunque suena sencillo, detrás de esta herramienta hay una historia larga de recopilación de data, de conocimiento sobre las estrategias de marketing digital y la consolidación de un know how sobre georreferenciación.

Mónica Patiño, socia fundadora de Servinformación.

Hasta finales de los 90, “los mapas no eran muy exactos. Nosotros entendimos la importancia y las posibilidades y elaboramos nuestro primer software de georreferenciación”, comentó la empresaria.

En agosto de 1999 lograron su primer cliente (EPM) y desde entonces y hasta la fecha, la compañía no ha parado de profundizar en esta línea y de aumentar su base de clientes: hoy son más de 1.100 en los que están la mayor parte de las grandes empresas del mundo.

La aparición hacia 2005 de Google Maps les mostró que habían tomado la decisión adecuada: con este desarrollo quedó en evidencia la importancia de tener mapas de buena calidad. Ya en 2008, Servinformación se había convertido en proveedor de Google Maps en Colombia y había logrado consolidar su oferta gracias a la información catastral, los censos y la información de registro comercial. Aquello les permitió construir una base de datos robusta y muy útil en la toma de decisiones de negocio: evitar fraudes, validar localizaciones para definir pedidos, etc.

Pero como la suerte solo beneficia a quienes están preparados, el año pasado se dio una situación que les mostró un nuevo camino: en un evento de uno de sus proveedores (Carto) descubrieron cómo su negocio se podía potencializar con la data que están entregando los smartphones y las app.

En diciembre cerraron un nuevo acuerdo con esta firma para aplicar estos desarrollos en Colombia. Las aplicaciones proveen información en tiempo real sobre localización de usuarios y hábitos de consumo. Ese es el principio utilizado en Corea del Sur, donde se empleó no solo información de los celulares, sino también la de medios de pagos.

Servinformación logró un convenio de cero costo para la Gobernación de Antioquia con el objetivo de procesar con sus herramientas de georreferenciación los datos para detectar las posibles “redes” de contagio de la covid-19, en función de las pautas de movilidad de las personas infectadas.

Morales, de la Gerencia Integral de la Contingencia en Antioquia, explicó que tuvieron en cuenta la experiencia internacional, pero lograr un desarrollo criollo fue fundamental para que se realizara de manera más rápida el trabajo que empezó hace casi tres meses.

“No tenemos un estimativo de costos preciso, pero sí implica el trabajo de varios ingenieros. Esta herramienta sería fácilmente escalable a todo el país”, comentó.

La estrategia ha permitido enviar 85.000 mensajes para ubicar por esta vía cerca a de 10 casos positivos y casi 200 sospechosos por tener síntomas.

Según Patiño de Servinformación, actualmente ya se está implementando esta clase de estrategias en el Valle, así como en Bogotá, donde habrá una aceleración del proceso en estas semanas.

Los datos

Uno de los aspectos sensibles sobre esta clase de procedimientos es el del manejo de datos personales.

Muchos expertos ven una zona gris en la acumulación de datos y el uso para identificar personas. Patiño dice que su empresa es rigurosa y que ellos no conocen ningún dato personal, solo información de localización y agregada. Además, garantiza el cumplimiento de toda la normativa frente al manejo de esta información. La regulación en el país en este aspecto es rigurosa.

Por su parte, Morales asegura que el convenio implica “un acuerdo de confidencialidad con Servinformación para el manejo de los datos que les entregamos de los pacientes positivos. El resto funciona mediante las aplicaciones de Google. No se descarga ninguna aplicación, no se llenan formularios, no se pide ninguna información, solo conocemos un código de identificación comercial de un celular; en ningún momento accedemos a datos personales”.

Morales destaca que este procedimiento ha permitido lograr buenos resultados. La estrategia, dice, “ha sido concentrar los esfuerzos en contener el virus para tenerlo bajo control y evitar que se propague, para lo cual el monitoreo estricto de los casos positivos y sus contactos ha sido la pieza principal. Google ha sido un excelente complemento que nos permite ampliar la búsqueda de posibles contagios para contener la epidemia. Esta nueva estrategia ayuda no solo a rastrear los contactos, sino también a saber dónde se concentra, cómo y por dónde se mueve el virus para poder actuar de manera rápida y eficaz”.

El país está urgido de encontrar maneras más efectivas de combatir la covid-19. Implementar estrategias con el uso de tecnologías de la información permitiría una caracterización más rápida de cómo se mueve la epidemia, para concentrar los esfuerzos en los focos reales. El confinamiento ya le está pasando cuenta de cobro a toda la economía y puede convertirse, por el elevado nivel de desempleo que ha generado, en una externalidad más penosa que la enfermedad misma.

Es necesario que con urgencia se piense en esta clase de procedimientos para lograr más efectividad en la contención del virus, mientras que el país avanza hacia recuperar la normalidad.