Si bien el país puede sacar pecho en materia de contención del virus (reducción de la velocidad de propagación), cuando se da una mirada regional al tema, es claro que aún hay riesgos enormes.

Así lo considera el economista Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), quien al darle una mirada a las cifras alzó una voz de alarma para los casos de Bogotá, Cartagena, Barranquilla y Cali, ciudades donde el crecimiento de la enfermedad sigue siendo exponencial.

Esta distinción técnica es importante. El virus nunca va a desaparecer de la faz de la tierra, según lo ha declarado la Organización Mundial de la Salud (OMS). Por eso lo clave a la hora de enfrentarlo es hacer que su ritmo de contagio se vuelva “lineal”. Esto significa que el incremento de casos se vuelva constante: siempre de a 1, siempre de a 10, siempre de a 20.

Pero en las ciudades mencionadas por Restrepo, el crecimiento sigue siendo exponencial: esto es, que los casos aumentan con cifras que no son constantes sino siempre superiores al día anterior. Aumentan de a 1, luego de a 10, luego de a 50, etc. Esa es la diferencia real entre ganarle la batalla al coronavirus o no.