“Vi que hace falta tecnología médica para los animales. A veces, la eutanasia suele ser la única opción para aquellos que sufren accidentes porque no hay material para poder salvarles la vida y yo quiero trabajar para cambiar eso , tanto para los animales domésticos como para los silvestres”, explica Tatiana.

A partir de eso, empezaron a pensar tres posibles diseños y escogieron el que mejor se ajustara a las necesidades de Tuky, teniendo en cuenta sus necesidades, condiciones ambientales de su hábitat que es cálido y, especialmente, el peso del dispositivo. Este último era clave para que la prótesis no afectara el vuelo del ave.

Para crear el dispositivo empezaron por identificar las necesidades del animal y cómo se encontraba en ese momento . De hecho, según explica Tatiana, el tucán actualmente no tiene problemas de movilidad, pero a futuro los problemas biomecánicos comprometerán sus articulaciones y podría tener dolores muy fuertes. Está, además, apoyando estructuras de su cuerpo que no debería, como los tobillos y las timoneras (plumas de la cola), que usa para equilibrarse sobre el suelo. Pero estas ya están rotas y desgastadas.

Empezó entonces un proceso de mucho trabajo no solo con Tuky sino con la parte de diseño e ingeniería de la prótesis.

El tucán actualmente no tiene problemas de movilidad, pero a futuro los problemas biomecánicos comprometerán sus articulaciones y podría tener dolores muy fuertes. Foto: David Lara

María Angélica Velásquez es la médico veterinaria encargada del área de salud en este lugar, y fue quien guió los procesos de etología, entrenamiento y enriquecimiento con el animal. Mientras que Valentina Moreno, la pasante veterinaria, ayudaba a entrenar al ave cuando Tatiana no estaba.

“El primer objetivo era que Tuky me reconociera como la persona que iba a estar con ella para hacer estos procedimientos. Entonces primero hicimos una asociación positiva de ella hacia mi, que me conociera. Y luego hicimos un seguimiento con target un objetivo que el animal identifica, como un palo con color, y con eso él sabe que donde yo ponga el target él llega. Nos sirvió mucho para llamarla al sensor”, cuenta Tatiana.

El último objetivo del entrenamiento fue de sensibilización tocándole el muñón, para que ella estuviera cada vez más tranquila cuando lo hicieran. Cuando ya se sintió tranquila y cómoda con eso, pudieron poner el liner que es una especie de media en silicona hipoalergénica -es decir no es tóxica ni le produce daño al animal- que va entre el plástico y el muñón para protegerlo.

En marzo empezó el proceso de adaptación con la prótesis pero la llegada de la pandemia retrasó todo. Foto: Valentina Moreno

Después de esto arrancó el proceso de adaptación y en marzo se hizo la primera prueba de la prótesis en Tuky. Sin embargo, la llegada de la pandemia suspendió temporalmente el proceso. La idea era acabar esta etapa en mayo pero los cierres impidieron que Tatiana visitara el bioparque.

Ahora, con la reapertura del lugar, retomarán el proceso con Tuky el 15 de septiembre para nuevamente hacer un acercamiento con él, porque según afirma Tatiana, es posible que haya olvidado lo que ganaron meses anteriores. Luego sí podrán proceder a poner la prótesis.

Con el paso del tiempo, Tuky será quien manifestará si se está adaptando o no a la prótesis, y entre 6 y 10 meses podrán hacer una evaluación para ver si todo está en orden y efectivamente funcionó.

Según cuenta Tatiana, este es uno de los primeros casos de prótesis en un animal silvestre en el país. Le impresionó, por ejemplo, el reemplazo de un pico de guacamaya en Brasil, algo que sueña hacer aquí. “En Colombia hay muchos tipos de trabajos con perros, pero no encontré algo así, lo más similar fue la historia del tucán Grecia en Costa Rica. También he escuchado hasta de prótesis para elefantes, pero acá no. Es por eso que quiero empezar a meterme de lleno en este trabajo”, concluye.

