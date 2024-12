Las encuestas sobre ambiente laboral lo confirman. Pocas cosas estresan tanto a las nuevas generaciones en el trabajo como tener que responderle a un jefe. Y si se trata de reportar a varios jefes, la situación los puede llevar hasta el colapso.

Este es uno de los mayores desafíos que hoy enfrentan las empresas alrededor del mundo pues, aunque requieren del talento joven para seguir creciendo, muchas veces se desgastan en extensos procesos de contratación, en entrenamiento y capacitación pero al final, no pueden o no saben cómo retenerlos. Una pérdida de esfuerzos y de recursos.

No solo las empresas pierden. La falta de conexión con las empresas también tiene efectos sobre la vida laboral de los jóvenes. Tras una mala experiencia en el trabajo, algunos deciden emprender en sus propios negocios, otros desertan rápidamente de la empresa o no dan el rendimiento esperado. Y salen a hablar mal de las empresas o con traumas por la mala experiencia. Pero lo peor viene después: si no cuentan con la orientación requerida o toman malas decisiones, la frustración laboral es el desenlace obvio.

Para responder a este desafío, desde hace varios años ha tomado fuerza una nueva tendencia de cultura organizacional que ha probado su éxito sobre todo en empresas disruptivas o de base tecnológica.