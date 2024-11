No solo ellos están amenazados en el sector. El confinamiento también tiene en jaque a los odontólogos y a esta cadena productiva, pues en su mayoría hacen parte del grupo de independientes que no está facturando.

Los ojos del país están puestos en el sector salud. Pero el sistema no solo se enfrenta a la pandemia sino a la disminución de sus ingresos . Los médicos ya no atienden consultas, no programan cirugías ni tratamientos y apenas cubren servicios de urgencias . Las clínicas y hospitales t ampoco reciben recursos por estas prácticas y los dineros del acuerdo de ‘punto final‘ todavía no llegan a sus arcas.

Se trata de una profesión en su mayoría independiente que depende de su trabajo del día a día. Solo 10% están vinculados pero también pasan momentos difíciles porque a muchos les adeudan 4, 5 o 6 meses de salarios. “Si no trabajo, no hay ingresos”, dice un odontólogo que prefirió mantener su nombre en reserva. “Los ahorros pueden alcanzar unas semanas más, pero el tiempo corre y hay otras obligaciones por atender”, agrega.

Sin embargo, para acceder a las ayudas tendrán que entrar en el radar del sistema financiero y del Gobierno. Y muchos profesionales independientes, no solo odontólogos, no lo están porque no han cotizado ni tributado y están en medio de la informalidad. “Los independientes preferían no estar en el radar del Gobierno para no pagar impuestos. Ahora seguramente necesitarán ayuda y esto puede impulsar la formalidad”, agrega el odontólogo.

Frente al tema de los esquemas de bioseguridad, el sector viene elaborando lineamientos para que el Ministerio de Salud los acoja.

Al cierre de esta edición, el gremio tenía programado enviar los lineamientos al Ministerio para que este los analice y dé la última palabra en protocolos.

Atuesta considera que deben estar preparados porque las urgencias van a venir en mayor número desde el 11 de mayo, cuando, según el presidente Duque terminará la cuarentena. “Y en medio de la contingencia tenemos que estar protegidos y proteger a los pacientes. Estamos vigilados por el sistema de habilitación y por los entes territoriales; atendemos las consultas odontológicas de la mejor manera posible, con toda la asepsia y la protección al paciente. Pero acá hay que sumar el tema de la pandemia. Eso es lo que estamos revisando: cómo manejaremos la atención para que el paciente esté seguro”, agrega Atuesta.

Este también es un gran reto para el sector, por el nivel de informalidad y comercios que brindan atención odontológica y no cumplen las normas de habilitación. La crisis se convierte en una oportunidad para controlar más la informalidad.