Cómo Kanye West ha hecho de la religión un negocio y otros personajes de la semana

Esta semana, Kanye West hizo historia en la televisión estadounidense al convertirse en el primer invitado del Airpool Karaoke, un spin off del ya famoso Carpool Karaoke del presentador James Corden. El rapero, de 42 años, apareció en un jet privado junto a la totalidad del coro de su recién fundada iglesia, para promocionar su más reciente álbum Jesus is King. En la entrevista, Kanye habló de temas variados, como el matrimonio y las finanzas, pero gran parte del programa giró en torno a su conversión religiosa.

Shakira por fin rompió el silencio sobre la enfermedad que estuvo a punto de acabar con su carrera en 2017. Lo hizo en varias entrevistas con medios españoles en los que confesó que la hemorragia que sufrió en sus cuerdas vocales también motivó una de sus peores crisis matrimoniales con Gerard Piqué. Cuenta que su frustración nació de ver que “todos estaban haciendo música, mientras yo estaba encerrada en casa con los niños”. Llegó a estar tan enfadada con la vida que en un punto el futbolista le dijo que no quería un futuro con una mujer amargada. “Me vio llorar miles de veces y me decía: sal de ahí y ponte a trabajar”, añadió. Aunque en 2017 hubo rumores sobre una posible crisis de la pareja, nunca la habían confirmado. La relación con sus hijos también se vio afectada. Según explicó, tuvo que comunicarse con ellos por carteles durante varios meses. Los detalles de este negro momento de su vida quedarán plasmados en el documental El Dorado World Tour, que estrenará en el ámbito mundial el 13 de noviembre.

Después del éxito del biopic de Bohemian Rhapsody, sobre la historia del grupo Queen y Freddie Mercury, el productor Graham King decidió comprar los derechos de los hermanos Robin, Barry y Maurice Gibb, mejor conocidos como The Bee Gees. La banda tuvo su mejor momento en los años setenta con la película Fiebre de sábado por la noche, que protagonizó John Travolta, para la que el grupo británico hizo la banda sonora. Entre sus canciones más exitosos está Staying Alive, Night Fever y More Than a Woman. King ya está en conversaciones con Paramount Pictures y todo indica que Barry, el único sobreviviente, dio su visto bueno y cooperará con el proyecto. Bohemian Rhapsody ganó cuatro premios Óscar y recaudó más de 903 millones de dólares. Rocketman, el biopic de Elton John, tuvo muy buena crítica. Ahora este grupo tendrá el turno de probar si atraen a los más jóvenes.

