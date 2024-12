Esto no quiere decir que el talento no cuente, ni que aquellas personas que se han esforzado por hacer realidad sus sueños no sirvan como ejemplo de que la persistencia también influye. La teoría, publicada por la Universidad de Chicago Booth y analizada por Medium (una comunidad de networking), señala que “el simple hecho de tener una red abierta, en lugar de una cerrado, es el mejor factor predictor de éxito profesional”.

La explicación de esto es que una “red abierta” es la posibilidad que usted puede llegar a tener de tener varios contactos o personas conocidas en distintas industrias, sitios o hasta partido político o religión: “La mayoría de las personas pasan sus carreras en redes cerradas; redes de personas que ya se conocen entre sí”, escribe Michael Simmons en Medium.

Construir una red de este tipo no es nada sencillo, especialmente porque las personas disfrutan de la comodidad en la que están, con las mismas personas con las que siempre comparten; mientras que aventurarse a lo desconocido y conectar con distintos grupos puede llegar a resultar todo un reto profesional, porque implica aceptar y escuchar las diferentes perspectivas de vida e ideas que tienen los que son “distintos a mí”.

He ahí también una de las ventajas. Comprender o intentar comprender el punto de vista que expresan personas distintas a usted, lo ayudará a desarrollar nuevas ideas y conectar con personas que le puedan dar las herramientas adecuadas para considerar cómo ejecutarlas. Así, el estudio muestra que ésta variable puede llegar a definir la mitad de las probabilidades de éxito en una carrera profesional (es decir, ascensos, compensaciones, reconocimiento en la industria).

En general, las ventajas de esto se basan en:

- Visión más precisa del mundo: a través de la extracción de información de distintos grupos.

- Capacidad de controlar un momento de intercambio de información: ¿quién es el primero en dar aquel dato curioso o básico a la hora de hacer negocios o aprender más sobre una industria?

- Servir como conector entre grupos: ser un intermediario puede llegar a ponerlo en una posición privilegiada con los demás, para un reconocimiento y construcción de imagen en su industria.

- Ideas innovadoras: siempre que comprenda la perspectiva desde la que ve el mundo una persona distinta a usted, le surgirá una gran variedad de inquietudes o afirmaciones que podrá usar a su favor, ya sea para crear nuevos negocios o para ayudar a su empresa a crecer.

No es fácil

La cuestión es que no todas las personas pueden hacer esto. Si usted mira los casos de grandes empresarios y millonarios, se dará cuenta cómo tienen contactos y personas que conocen en todas las industrias o sectores, lo que les ha permitido conectarse, a su vez, con otras que los han llevado a hacer realidad sus objetivos.

Pero lo que esto conlleva es que usted también tenga una alta tolerancia y paciencia, porque tendrá que tener una mente abierta para intentar comprender las distintas visiones de mundo que tienen quienes lo rodean, sin criticar ni juzgar, sino simplemente como parte de su experiencia y conocimiento; lo que puede resultar un poco complicado para muchas personas que piensan “dentro de la caja”.

En tanto, si usted se la pasa siempre con un mismo grupo, con el que se siente cómodo y comparte las mismas experiencias siempre, la sensación de aceptación siempre existirá (ya que corre el riesgo, en otras redes, de sentirse rechazado) pero, como lo dice el mismo estudio, las probabilidades de tener éxito se verán notablemente reducidas.

Lo que sucede es lo siguiente: