Los más recientes capítulos de Game of Thrones han sido una decepción para algunos de sus seguidores. El final de la historia del Rey de la Noche y los caminantes blancos junto con el radical giro de Daenerys Targaryen no han gustado a muchos de los fanáticos de la exitosa producción.

Este disgusto ha quedado reflejado en las calificaciones de los capítulos 4 y 5 de la octava y última temporada. ‘The Last of the Starks’ tuvo una aprobación de 57% en Rotten Tomatoes, mientras que ‘The Bells’ recibió 46%, ambas las más bajas en los 72 episodios que lleva la serie.

Los principales señalados de la pobre calificación de estos dos capítulos son David Benioff y D.B. Weiss, creadores y productores, quienes serían responsables del rumbo que ha tomado el final de la historia escrita por George R.R. Martin.

Algunos de los fanáticos enojados encontraron una singular manera de protestar en contra los creadores y fue por medio de la plataforma de búsqueda Google.

Si uno hace la búsqueda de los términos ‘Bad Writers’, que traduce ‘malos escritores’, uno de los primeros resultados que se encuentra a la hora de elegir las imágenes es la foto de Benioff y Weiss.