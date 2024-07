Las notas de de vida moderna de la semana

Según estudios de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad Javeriana, los colombianos tienen problemas de sueño. Según explica Marco Aurelio Venegas, neurólogo especialista en el tema, no solo tienen insomnio sino que les faltan horas para descansar. El fenómeno, tiene que ver con la realidad social nacional: el tiempo que toma ir de la casa al trabajo, la doble carga laboral de las mujeres y las nuevas tecnologías aumentan los niveles de ansiedad, estrés y depresión. Y por si eso fuera poco, “muchas personas trasnochan por su serie favorita”, dice Venegas, pero no saben que dormir, más que una pérdida de tiempo, es una inversión. “Si se duerme bien, la calidad de vida aumenta en todos los aspectos”, agrega. De acuerdo con el especialista, el problema más frecuente que observa en sus consultas es el insomnio, un trastorno que al volverse crónico puede aumentar el riesgo de depresión e incidir en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Sus consejos para mantener la higiene del sueño van desde dejar de ver las pantallas una hora antes de dormir, regular la hora del sueño hasta no ingerir bebidas estimulantes después del mediodía.