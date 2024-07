Cómo solucionar la violencia en los estadios

hecho delictivo se volviera exitoso. Triste decirlo, pero quince años después, cuando existían 165.000 hectáreas de coca que eran una amenaza para la supervivencia de la sociedad, no se encontró otra forma distinta de enfrentar el problema que el uso de medidas radicales no exentas de polémicas y de contradicciones. Fue el llamado Plan Colombia que si bien tiene componentes de tipo social y de fortalecimiento de instituciones, incluye un ingrediente represivo basado en la destrucción de los cultivos ilícitos por fumigación aérea.



La violencia en los estadios se resuelve con una política integral basada en medidas de tipo preventivo, pero ya desafortunadamente también, de tipo represivo. En lo preventivo es clave toda la labor educativa y de diálogo que sea necesaria. Sin descansar, pero con el cuidado en limitar exclusivamente todo lo que se haga a esta actividad, particularmente cuando cae en interminables diálogos ingenuos que no tienen efectos a la hora de la realidad. Lo preventivo, además, debe incluir medidas contundentes ya