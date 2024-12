¿Cómo tener una economía próspera sin dañar el medioambiente?

El coronavirus ha dejado una cosa clara y es la idea de que el mundo ya no será como antes. La pandemia, según los expertos, se debe en parte a que el hombre ha ido destruyendo bosques y, de paso, ha dejado a especies animales y virus microscópicos a la deriva. Eso ha hecho pensar que, para seguir adelante, se necesita una economía más sostenible, así como mayor protección por parte de los humanos hacia el medioambiente. Cada acción que hoy se toma podría afectarnos a todos en el futuro. Los textos escogidos tienen cada uno una solución para llegar a esa vida más sostenible de la que tanto se habla.

John Elkington

Este libro es un manifiesto para cambiar el sistema económico actual por nuevas formas de capitalismo que sean más acordes con las necesidades del siglo XXI. Usa estudios de caso y ejemplos reales, así como perfiles, para mostrar cómo es posible convertir las cosas que el autor llama ‘patitos feos’ en ‘cisnes verdes’ que salvarán la Tierra. Para muchos, es un libro que no deben dejar de leer los líderes de negocios y corporaciones que quieren que su empresa sobreviva en la próxima década con responsabilidad.

What can I do?