Aunque no parezca, estas son las creencias sobre Semana Santa que aún perduran

Creencias sobre la forma correcta de vivir la Semana Santa

No obstante, para el sacerdote Posada, en el portal canalinstitucional.tv, las creencias populares que se han generado alrededor de como comportarse en Semana Santa no tienen ningún fundamento .

“Son cosas que se introdujeron en la Semana Santa y que hacen parte del fervor popular de las personas, pero esto no tiene ningún sustento, el viernes es básicamente recordar el acontecimiento de la muerte de Jesucristo, cosas como no bañarse o vestirse de rojo no interfiere en nada”, precisó.