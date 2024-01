¿Cómo usar avena y aloe vera para alisar el cabello?

La avena es reconocida como una fuente de fibras dietéticas, fitoquímicos, grasas saludables, así como vitaminas y minerales, según información publicada en el Journal of Food Science and Technology. Por otro lado, un estudio mencionado en BMC Complementary and Alternative Medicine resalta que el aloe vera sigue siendo utilizado en la actualidad para el tratamiento de problemas relacionados con el cuero cabelludo y el cabello.