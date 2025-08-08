Día Internacional del Gato 2025: estos son los cuidados que se deben tener con estos felinos

Los gatos han ganado espacio en los hogares y se considera que son una gran compañía y cómplices perfectos para las personas que buscan un amigo incondicional.

Estos felinos suelen ser cariñosos, pero también pueden comportarse ariscos y despegados e independiente. Es precisamente ese carácter tan particular el que les ha permitido ganarse el corazón de miles de personas en el mundo.

Por eso, cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, con el fin de reconocer la importancia de estos felinos en la vida de miles de individuos, pues más que simples mascotas, son seres sintientes que saben dar amor y compartir con sus familias humanas.

Esta fecha fue establecida en el año 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto a otras organizaciones defensoras de diferentes especies.

El amor a los gatos revela mucho de la personalidad de sus dueños o cuidadores. | Foto: Getty Images

El propósito de esta celebración es crear conciencia sobre la responsabilidad que tienen las personas al tener un gato y la necesidad de protegerlos adecuadamente.

Ese es precisamente el origen de esta fecha, pues no es solo un tributo a la conexión especial que sus dueños tienen con estos animales, también un llamado a garantizar su protección y bienestar.

El amor por los gatos tiene explicaciones psicológicas. | Foto: Getty Images

¿Qué cuidados tener con los gatos?

Es claro que estos animales requieren algunos cuidados especiales que deben tenerse en cuenta, según información de la compañía Purina.