Día Internacional del Gato 2025: estos son los cuidados que se deben tener con estos felinos
Cada 8 de agosto se celebra el día de estos felinos en el mundo.
Los gatos han ganado espacio en los hogares y se considera que son una gran compañía y cómplices perfectos para las personas que buscan un amigo incondicional.
Estos felinos suelen ser cariñosos, pero también pueden comportarse ariscos y despegados e independiente. Es precisamente ese carácter tan particular el que les ha permitido ganarse el corazón de miles de personas en el mundo.
Por eso, cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, con el fin de reconocer la importancia de estos felinos en la vida de miles de individuos, pues más que simples mascotas, son seres sintientes que saben dar amor y compartir con sus familias humanas.
Esta fecha fue establecida en el año 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto a otras organizaciones defensoras de diferentes especies.
El propósito de esta celebración es crear conciencia sobre la responsabilidad que tienen las personas al tener un gato y la necesidad de protegerlos adecuadamente.
Ese es precisamente el origen de esta fecha, pues no es solo un tributo a la conexión especial que sus dueños tienen con estos animales, también un llamado a garantizar su protección y bienestar.
¿Qué cuidados tener con los gatos?
Es claro que estos animales requieren algunos cuidados especiales que deben tenerse en cuenta, según información de la compañía Purina.
- Alimentación: Siempre debe ser de calidad y adaptada a sus etapas de vida. Los gatitos tienen necesidades nutricionales distintas a las de los gatos adultos, centradas en fomentar su correcto desarrollo y crecimiento, y además el número de sus tomas diarias suele ser más frecuente. A partir del año, el gato se considera adulto y suele necesitar alimentos menos calóricos para evitar el posible sobrepeso.
- Agua: Este líquido debe ser limpio y en abundancia, e idealmente servido en bebederos de acero inoxidable o aluminio. En épocas de calor se aconseja poner varios bebederos en distintos lugares, para que el felino siempre tenga agua a mano si quiere beber.
- Arenero: Es importante que el arenero se adapte bien a sus dimensiones, sobre todo cuando el gato ya haya alcanzado su etapa adulta. Es relevante ubicarlo en un lugar tranquilo, alejado de la zona de alimentación y bebida.
- Corte de uñas: También es clave cortar las uñas con frecuencia, ya que les crecen rápido y pueden causar daños con las mismas o enredarse y lastimarse.
- Fomentar el ejercicio y el juego: No es necesario invertir en juguetes muy costosos. Con un poco de imaginación se les pueden construir elementos que lo incentiven a jugar e interactuar, como pelotas de trapo, cajas de cartón con distintos niveles o premiarle con juguetes.