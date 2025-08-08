Suscribirse

Cómo

Día Internacional del Gato 2025: estos son los cuidados que se deben tener con estos felinos

Cada 8 de agosto se celebra el día de estos felinos en el mundo.

Redacción Cómo
8 de agosto de 2025, 9:34 p. m.
Gato
Cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato. | Foto: Getty Images

Los gatos han ganado espacio en los hogares y se considera que son una gran compañía y cómplices perfectos para las personas que buscan un amigo incondicional.

Estos felinos suelen ser cariñosos, pero también pueden comportarse ariscos y despegados e independiente. Es precisamente ese carácter tan particular el que les ha permitido ganarse el corazón de miles de personas en el mundo.

Contexto: Cómo saber qué siente su gato: guía práctica para entender su comportamiento

Por eso, cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional del Gato, con el fin de reconocer la importancia de estos felinos en la vida de miles de individuos, pues más que simples mascotas, son seres sintientes que saben dar amor y compartir con sus familias humanas.

Esta fecha fue establecida en el año 2002 por el Fondo Internacional para el Bienestar Animal (IFAW) junto a otras organizaciones defensoras de diferentes especies.

Lo más leído

1. Conductores y motociclistas celebran: confirman descuentos de hasta el 100 % para comparendos impuestos en estas fechas
2. “Saade, para que ponga atención”: dijo Gustavo Petro a su jefe de Despacho en pleno evento público. Este fue el momento
3. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
Amor por los gatos
El amor a los gatos revela mucho de la personalidad de sus dueños o cuidadores. | Foto: Getty Images

El propósito de esta celebración es crear conciencia sobre la responsabilidad que tienen las personas al tener un gato y la necesidad de protegerlos adecuadamente.

Ese es precisamente el origen de esta fecha, pues no es solo un tributo a la conexión especial que sus dueños tienen con estos animales, también un llamado a garantizar su protección y bienestar.

Contexto: ¿Cómo elige un gato a su persona favorita en el hogar? Esto dicen expertos
Mujer-gato
El amor por los gatos tiene explicaciones psicológicas. | Foto: Getty Images

¿Qué cuidados tener con los gatos?

Es claro que estos animales requieren algunos cuidados especiales que deben tenerse en cuenta, según información de la compañía Purina.

  1. Alimentación: Siempre debe ser de calidad y adaptada a sus etapas de vida. Los gatitos tienen necesidades nutricionales distintas a las de los gatos adultos, centradas en fomentar su correcto desarrollo y crecimiento, y además el número de sus tomas diarias suele ser más frecuente. A partir del año, el gato se considera adulto y suele necesitar alimentos menos calóricos para evitar el posible sobrepeso.
  2. Agua: Este líquido debe ser limpio y en abundancia, e idealmente servido en bebederos de acero inoxidable o aluminio. En épocas de calor se aconseja poner varios bebederos en distintos lugares, para que el felino siempre tenga agua a mano si quiere beber.
  3. Arenero: Es importante que el arenero se adapte bien a sus dimensiones, sobre todo cuando el gato ya haya alcanzado su etapa adulta. Es relevante ubicarlo en un lugar tranquilo, alejado de la zona de alimentación y bebida.
  4. Corte de uñas: También es clave cortar las uñas con frecuencia, ya que les crecen rápido y pueden causar daños con las mismas o enredarse y lastimarse.
  5. Fomentar el ejercicio y el juego: No es necesario invertir en juguetes muy costosos. Con un poco de imaginación se les pueden construir elementos que lo incentiven a jugar e interactuar, como pelotas de trapo, cajas de cartón con distintos niveles o premiarle con juguetes.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿El presidente Petro está negociando con la junta del narcotráfico, que -según él - lo quiere asesinar?

2. Tajante afirmación sobre Luis Díaz y el Balón de Oro: desde Colombia no ocultan este pensamiento

3. Luz Adriana Camargo recibe espaldarazo de la Procuraduría en la demanda que pide tumbar su elección como fiscal general

4. Trump y Putin se reunirán por primera vez desde 2019: Buscarán el fin de la guerra de Ucrania

5. ICE sorprende con operativo ‘caballo de Troya’ en Los Ángeles y captura a decenas de inmigrantes: momento quedó captado en video

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gatomascota

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.