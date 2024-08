El Evangelio de hoy, viernes 9 de agosto: “Velad, porque no sabéis el día ni la hora”

Lecturas para hoy agosto 9

Así dice el Señor:’ Yo me la llevaré al desierto, le hablaré al corazón. Y me responderá allí como en los días de su juventud, como el día en que la saqué de Egipto. Me casaré contigo en matrimonio perpetuo, me casaré contigo en derecho y justicia, en misericordia y compasión, me casaré contigo en fidelidad, y te penetrarás del Señor’.