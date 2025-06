Esta es la planta que debe mantener alejada de su hogar; puede atraer fracaso y estancamiento

Las plantas son más que un elemento decorativo, en muchos hogares son utilizadas para ambientar los espacios, además, muchas personas les dan propiedades energéticas, incluso, se cree que pueden atraer buena energía y estabilidad, según el Feng Shui. Sin embargo, existe una especie que produce el efecto completamente contrario y que no se recomienda tener dentro del hogar.

Aunque la hortensia no se debe tener dentro del hogar, eso no significa que no se pueden tener en el jardín. | Foto: Getty Images