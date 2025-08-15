Estilistas responden cuál es el mejor color de pelo para las mujeres mayores de 60 años

Sin importar la edad, lucir y sentirse hermosa debería ser una de las tantas prioridades del día a día, ya que esto beneficia no solo el cuidado personal, sino el estado de ánimo de una persona y la seguridad con la que se mira al espejo.

Por eso, los estilistas y expertos siempre recuerdan la importancia de cuidar la imagen y elegir tonos capilares que no solo complementen la piel, sino que también reflejen confianza, juventud y autenticidad.

En este contexto, el tono de cabello que se ha convertido en tendencia en diferentes partes del mundo, famoso por cubrir las canas, pero no en su totalidad, es aquel que juega con colores fríos o distintos tonos de grises.

Bien sea con cortes de estilo moderno o combinaciones de color, técnicas como la de las mechas herringbone o en espiga, permiten integrar de forma suave y elegante las canas, creando un look sofisticado y de bajo mantenimiento para mujeres con entre un 25 % y 75 % de cabellos blancos, señala un artículo publicado en la plataforma My Live Your Trust.

Otra técnica que tiene un efecto similar es la 'smokey hair‘, desarrollada por los coloristas de la empresa experta en cosmética, L’Oréal, que consiste en un degradado de colores fríos perfectos, como grises, cenizos y plateados, con raíces oscuras hasta obtener unas puntas más claras.

El color elegido depende de las preferencias de cada mujer y si gusta o no lucir sus canas. | Foto: Getty Images

Sin embargo, si lo que prefiere es usar un solo tono, los 60 pueden ser un gran momento para probar el color plateado, especialmente cuando se tiene un gran porcentaje de cabello canoso. Esta es una forma práctica y sencilla de forma de lucir las canas sin necesidad de verse viejo.

Otro color recomendado por la comunidad de Dressing Your Truth, citada en My Live Your Trust, es el platino, un tono considerado como uno de los más adecuados para dejar de resistirse a las canas y dejarse llevar.

Esto se debe a su similitud con el cabello blanco o gris claro, por lo que las raíces no importarán, ya que cualquier cana que se cuele añadirá dimensión y brillo.

El color rubio ceniza es otra gran alternativa, pues según las opiniones de expertos y mujeres que lo han probado, combina bien con las canas, especialmente cuando se añaden reflejos, mechas o balayage para darle más dimensión.

De esta manera, cuando salgan canas, parecerá que son solo parte del peinado. Además, dependiendo el tono de piel, puede favorecer aún más a muchas mujeres rubias al parecerse a su color de cabello natural.

A esta lista de opciones se suma el color blanco, que esta dentro de la misma mentalidad que el plateado: aceptar la edad y lucir un color más natural, en lugar de tratar de ocultarlo.