Evangelio de hoy, viernes 19 de julio:“Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo”

Las Escrituras de hoy invitan a reflexionar sobre la forma como oramos y nos dirigimos a Dios. ¿De verdad estamos dirigiéndonos con palabras coherentes o solo hacemos repeticiones superficiales y con eso creemos que estamos acercándonos al camino que el Señor tiene marcado para cada uno de nosotros?

Lecturas para hoy viernes 19 de julio

Lectura del libro de Isaías 38, 1-6. 21-22. 7-8

“En aquellos días, el rey Ezequías enfermó mortalmente. El profeta Isaías, hijo de Amós, vino a decirle: ’Esto dice el Señor: “Pon orden en tu casa, porque vas a morir y no vivirás ‘ .Ezequías volvió la cara a la pared y oró al Señor:’¡Ah, Señor!, recuerda que he caminado ante ti con sinceridad y corazón íntegro; que he hecho lo que era recto a tus ojos’. Y el rey se deshizo en lágrimas. Le llegó a Isaías una palabra del Señor en estos términos: ‘Ve y di a Ezequías: «Esto dice el Señor, el Dios de tu padre David: He escuchado tu plegaria y visto tus lágrimas. Añadiré otros quince años a tu vida y te libraré, a ti y a esta ciudad, de la mano del rey de Asiria y extenderé mi protección sobre esta ciudad»”.

“Isaías dijo: ‘Que traigan un emplasto de higos y lo apliquen a la haga para que se cure’. Ezequías dijo:’¿Cuál es la prueba de que podré subir a la casa del Señor? Respondió Isaías:’La señal que el Señor te envía de que cumplirá lo prometido será esta: Haré retroceder diez gradas la sombra en la escalera de Ajaz, que se había alargado por efecto del sol’. Y el sol retrocedió las diez gradas que había avanzado sobre la escalera”.

Salmo de hoy

Is 38, 10. 11. 12. Tú, Señor, detuviste mi alma para que no pereciese.

“Yo pensé: ‘En medio de mis días tengo que marchar hacia las puertas del abismo; me privan del resto de mis años’”.

“Levantan y enrollan mi vida como una tienda de pastores. Como un tejedor, devanaba yo mi vida, y me cortan la trama”.

“¡Señor, en ti espera mi corazón! Que se reanime mi espíritu. Me has curado, me has hecho revivir”.

Evangelio de hoy 19 de julio

Lectura del santo evangelio según san Mateo. Mt 12, 1-8

“Un sábado, atravesaba Jesús por los sembrados. Los discípulos, que iban con él, tenían hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerse los granos. Cuando los fariseos los vieron, le dijeron a Jesús: ‘Tus discípulos están haciendo algo que no está permitido hacer en sábado’”.

“Él les contestó: ‘¿No han leído ustedes lo que hizo David una vez que sintieron hambre él y sus compañeros? ¿No recuerdan cómo entraron en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, de los cuales ni él ni sus compañeros podían comer, sino tan sólo los sacerdotes?¿Tampoco han leído en la ley que los sacerdotes violan el sábado porque ofician en el templo y no por eso cometen pecado?’ Pues yo digo que aquí hay alguien más grande que el templo”.