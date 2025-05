¿La nevera está sonando demasiado fuerte?: qué significa y cuándo preocuparse

Las neveras pueden producir una variedad de sonidos, y no todos son necesariamente alarmantes, por lo que se recomienda familiarizarse con este electrodoméstico desde el primer día que llega al hogar.

No obstante, hay otros tipos de ruidos que pueden indicar problemas mecánicos o de funcionamiento, los cuales incluyen chirridos, golpeteos, o un sonido tan fuerte que genera gran incomodidad. Estos sonidos deben ser analizados con atención, ya que pueden estar relacionados con componentes internos que están desgastados o que han dejado de funcionar correctamente.

¿Cómo identificar los sonidos de una nevera en mal estado?

Cuando son chirridos o silbidos, según el sitio web español Mi electro News, puede ser una señal de que hay una fuga en el sistema de refrigeración, es decir, un defecto en las mangueras o en las conexiones internas que no se debe ignorar para evitar daños peores.

¿Cuándo preocuparse?

En ciertos casos se recomienda actuar de manera inmediata, especialmente cuando los sonidos son constantes y no se detienen, o cuando la nevera no mantiene la temperatura adecuada, un factor que no solo indica daños en el electrodoméstico, sino que afecta los alimentos y esto, a su vez, representa riesgos para la salud.