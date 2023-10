Los visibles hábitos de su pareja que podrían indicar que le estaría siendo infiel

Las relaciones de pareja experimentan toda clase de situaciones de amor y retos para poder seguir el camino juntos. Sin embargo, esto no significa que las tentaciones no van a afectar a las personas, pues habrá algunos que dan su brazo a torcer y tienten a cometer una infidelidad, poniendo en riesgo la relación que se ha construido, en algunos casos, durante muchos años.

Estos datos son respaldados con una encuesta que realizó la página web Second Lives con algunos usuarios, dejando en evidencia que, alrededor de un 40 % busca relaciones fuera del compromiso formal en los últimos tiempos .

Para los creyentes, la infidelidad no es aceptada por Dios. | Foto: Getty Images

Hábitos de la pareja que podrían indicar que le estaría siendo infiel

Finalmente, aunque estos consejos no significan o garantizan en un 100 % de que haya la presencia de una infidelidad, le puede servir a la persona para detectar a tiempo que algo anda mal, con el fin de que pueda abordar la situación y a la pareja, y así tomar decisiones al respecto. No obstante, no está de más recordar que una buena comunicación y el apoyo mutuo son fundamentales para superar cualquier crisis en la relación.