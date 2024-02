Por esta razón no se deberían ocultar las canas con tinte negro

Si bien se trata de un proceso natural cuando esta situación se relaciona con el envejecimiento, también es cierto que estéticamente no es atractivo para muchas personas y, por ello, con frecuencia recurren al uso de tintes con el fin de ocultarlas. Sin embargo, es importante saber que no todos los tonos funcionan de manera adecuada.

Por ejemplo, los expertos indican que pintarse esos cabellos blancos con tono negro no es conveniente, puesto que no ayuda a que estas desaparezcan por completo. De acuerdo con información del diario El Universal, de México, si bien pueden cubrirse durante los días posteriores a la aplicación del tinte, las fibras no lograrán absorber el color ya que se encuentran “debilitadas”.