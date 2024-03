Truco casero para darle brillo a las hojas de la lengua de suegra

La sansevieria es también conocida como lengua de suegra, a la que se le atribuyen beneficios para el organismo gracias a componentes como omega 3, vitamina C, un poco de vitamina B, carotenoides y minerales como magnesio, calcio, potasio y hierro.

Lustrador para muebles: algunas personas también usan un lustrador de muebles suave y no tóxico para limpiar y dar brillo a las hojas de la lengua de suegra. Sin embargo, puede asegurarse de probarlo primero en una pequeña área para que no cause daños.