En los ambientes laborales, una seña, una postura en la silla durante una reunión o la manera en que sacude las piernas mientras alguien expone un tema, se consideran señales más que suficientes para indicar la importancia que le está dando a la cuestión del momento.



La comunicación no verbal o la comunicación de gestos es sumamente importante para transmitir seguridad y una postura adecuada en el trabajo. Es por esto que es clave saber cuáles son las posturas adecuadas e ideales para desenvolverse efectivamente en reuniones con clientes, jefes, pares, entre otros.

Según el comunicador político Jerry Shuster “el lenguaje corporal, la imagen personal, las posturas, hasta los gestos faciales, representan el 85% de lo que la audiencia percibe”.

Entre un 60% hasta un 80% de la comunicación diaria es no verbal. Este es reconocido como el único lenguaje universal, un lenguaje inconsciente.

Para Laura Alba, quien se desempeña como human resources & Business Partner de Michael Page, las personas pueden ser conscientes de este lenguaje a través de los siguientes consejos:

La primera impresión marca la dirección de la interacción: es importante generar empatía desde el primer momento a través de un buen saludo y gestos que no duren por un tiempo muy prolongado.

Mantener contacto visual mientras se habla o mientras le están hablando: el contacto visual no es simplemente dirigir la mirada hacia al otro, es dirigirla y dejarla ahí, sostenerla, quedarse ahí, mirando a los ojos del interlocutor. Cuando tenemos un contacto visual óptimo se le está indicando al otro que somos personas sinceras, confiables, que verdaderamente escuchamos, que somos capaces de mantener una conexión, y esa es la clave para transmitir credibilidad y confianza.

Es importante mantener el contacto con el interlocutor, pero sin incomodarle. En ocasiones una mirada fija puede ser interpretada como agresión y puede intimidar al interlocutor.

Mantener un rostro acorde a la conversación: en el rostro se refleja quiénes somos, qué estamos pensando y qué sentimos respecto a un tema. La cara va revelando lo que nosotros pensamos sobre ciertos temas y a su vez revela cuáles son las emociones que tenemos. La impresión que las personas tienen acerca de usted, de quién es usted, gran parte se debe a la expresión con la que usted la recibe. Es muy importante que haya coherencia entre lo que usted dice y las emociones que refleja.

Proyectar confianza a través de la postura del cuerpo: la postura también es un indicador de cómo nos sentimos, de la jerarquía que tenemos y de quienes somos. Los hombros deben estar alineados, relajados. La cabeza debe mantenerse derecha, la zona de la cintura escapular (cabeza, cuello y hombros) debe permanecer muy relajada, esto ayuda a generar una sensación de cercanía y de confianza.

Es fundamental mantener una postura con la espalda recta, no apoyarse sobre la mesa y no recostarse sobre la silla; de manera que se transmita interés al interlocutor, es importante mantener la cabeza erguida y tratar de sentarse cerca del borde de la silla. La postura erguida no se debe confundir con una de rigidez, donde se perciba como paralizado e incómodo.