Confidenciales A Ernesto Samper le hackearon la página de Facebook

El expresidente dijo a través de su cuenta de Twitter que había perdido el control de su página de esa red social. “Mi página de Facebook ha sido hackeada en la madrugada de hoy. Cualquier publicación que se realice no tiene mi aprobación. Informaré cuando recupere el control de la misma”, aseguró. A pesar de que hasta el momento no se ha publicado ningún contenido inusual o que revele algo inapropiado, para el expresidente causa una preocupación evidente sobre lo que se pueda publicar, teniendo en cuenta que tiene unos 11.000 seguidores en esta red social. Hasta el momento no se sabe quién pueda estar detrás del hackeo.