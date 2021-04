Confidenciales El ‘chequecito’ del que habló el director de la Dian y molestó al presidente del gremio de agricultores

En pos de desvirtuar lo que la Dian considera ‘mitos creados alrededor de la reforma tributaria 2021’, el director de la entidad, Lisandro Junco, habló de cheque por 860.000 millones de pesos, para referirse a la devolución del IVA que reciben los productores del agro, gracias a la existencia en el sistema tributario, de la figura de bienes exentos.

Esa categoría, según está previsto en la reforma tributaria, se eliminaría, con lo cual, los bienes exentos pasarían a ser excluidos. Esto implica que los productores ya no tendrían devolución, recursos que, según el director de la Dian, se utilizarían en los programas sociales que requiere un país con 20 millones de pobres.

La medida propuesta por el Gobierno, si bien está basada en argumentos técnicos, tiene inconformes a los productores que hacen parte de la sombrilla de la SAC (Sociedad de Agricultores de Colombia). Por esa razón, el término ‘chequecito’, utilizado por Junco, motivó una reacción inmediata del presidente del gremio, Jorge Bedoya, quien salió al quite y dijo que dicho chequecito no es un regalo a los productores, es un impuesto que ellos pagan a través del IVA y que ahora será eliminado, abonando así el camino para que 8 productos, de los más consumidos por los colombianos, tengan un incremento en el precio, pues si el productor no tiene ese descuento, lo trasladará al ciudadano que adquiere los productos. Se trata de alimentos como huevo, carne, pollo, pescado y leche.

La situación descrita es una señal de lo duras que serán las jornadas alrededor de la tributaria, una vez empiece a ser debatida en el Congreso de la República.