Confidenciales La ‘peluqueada’ a los beneficios tributarios a empresas en la reforma solo dará un recaudo de $2,1 billones

Luego de la presentación oficial de la reforma tributaria 2021, que va por 23 billones de pesos y no por 26 billones, como aspiraba originalmente el Ministerio de Hacienda, queda en el aire un interrogante: ¿qué tanto caso le hicieron a la comisión de expertos internacionales, convocada por el Gobierno nacional para que estudiara los beneficios tributarios que hay en el país.

La idea de buscar un equipo de talla mundial era precisamente identificar ese componente, a través del cual se dejan de recibir recursos por 69,1 billones de pesos, entre exenciones, deducciones y otra cantidad de gabelas que, a la final, tienen un común denominador: esa plata no entra a la bolsa pública, mientras que sí genera desigualdades entre los que reciben los beneficios y los que no. Si bien en todas las economías los beneficios son necesarios, en Colombia se aplican por largos periodos y, a veces, de manera permanente, pese a que ya no tienen razón de ser.

¿Qué se se plantea en la reforma tributaria 2021? En la presentación de los datos de este proyecto de ley, el cual ya fue radicado en el Congreso de la República, se evidencia que la eliminación de beneficios tributarios a personas jurídicas suma solo 2,1 billones de pesos. Es decir, el 3 % del monto total que había hallado la comisión, del cual se podía echar mano, en vez de ponerle nuevas cargas a muchos de los contribuyentes, en una coyuntura de crisis por la pandemia. Habrá que esperar qué dice el Legislativo. Según mencionó el director de la DIAN, Lisandro Jundo, en número se eliminaron 48 beneficios tributarios.