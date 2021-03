Confidenciales Vicepresidenta, otra de las opositoras a la ampliación de periodo de Duque y congresistas

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se sumó a los funcionarios del gobierno de Iván Duque que reaccionaron frente al polémico proyecto de ampliación de periodo del presidente, congresistas y organismos de control, una propuesta que ha levantado una tormenta política porque aunque se creía, la idea presentada por la Federación Nacional de Departamentos y Municipios estaba muerta, fue radicada en el segundo día de sesiones del Senado de 2021.

Ramírez dijo que, como lo había dicho el presidente Iván Duque, “fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto de 2022. Ni un día antes ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia”.

Como lo ha dicho el presidente @IvanDuque: fuimos elegidos para el periodo que finaliza el 7 de agosto del 2022. Ni un día antes ni uno después. Respeto profundo por nuestra democracia. (1/2) — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) March 18, 2021

La vicepresidenta también dejó claro “que nuestras preocupaciones y prioridades son vacunación, reactivación y repotenciación económica e inclusión en la población informal”.

Nuestras preocupaciones y prioridades son vacunación; reactivación y repotenciación económica; e inclusión de la población informal. (2/2) — Marta Lucía Ramírez (@mluciaramirez) March 18, 2021

Sin embargo, en distintos sectores políticos reclaman una pronunciamiento urgente del presidente Iván Duque después de la radicación de este polémico proyecto en el Congreso porque, aunque en febrero de este año le dijo a los gobernadores que su periodo iría hasta agosto de 2022, hoy el escenario, al menos en el legislativo, parece ser otro.

Hasta la mañana de este jueves, el presidente no se refería nuevamente al tema. Lo mismo que el ministro del Interior, Daniel Palacios, quien le dijo el domingo pasado a SEMANA que el Gobierno, hasta ese momento, no conocía ningún borrador que contemplara prorrogar periodos y unificar elecciones, el tema más álgido y controvertido no solo político si no judicialmente.