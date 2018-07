A

El vainazo de Uribe a Claudia López

Algunos sectores no le han perdonado a la exsenadora de la Alianza Verde su adhesión a Gustavo Petro, sobre todo después de las duras críticas que solía lanzarle. Esta vez, fue el senador del Centro Democrático, Álvaro Uribe, quien aprovechó para además cuestionarle sus menciones al aspirante uribista Iván Duque. La ex fórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo aseguró en una entrevista radial que "toda la maquinaria, los que quieren asegurar la robadera están en la campaña de Iván Duque". A Uribe no le hizo gracia el comentario y utilizó su cuenta de Twitter para despacharse en su contra: "Esta señora no sabe sino ofender, le encantan los corruptos cuando votan por ella. Ojalá tuviera una mínima parte de la coherencia de Iván Duque", escribió.

Esta señora Claudia López no sabe sino ofender, le encantan los corruptos cuando votan por ella.



Ojalá tuviera una mínima parte de la coherencia de Iván Duque pic.twitter.com/7ope5dVJNa — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) 12 de junio de 2018