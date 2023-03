Confidenciales “30.000 millones de pesos en contratación a dedo”: nuevas críticas contra María Isabel Urrutia

Este lunes 6 de marzo se conoció una denuncia en contra de la exministra del Deporte, María Isabel Urrutia, ya que, al parecer, cuando se enteró de que saldría de la cartera, firmó varios contratos, los cuales le costarían al país cerca de 30.000 millones de pesos.

Ante estas acusaciones, la congresista de la Alianza Verde, Katherine Miranda, no se quedó callada y aseguró que es un tema bastante grave. Asimismo, les pidió a todas las autoridades competentes investigar a la campeona olímpica lo más pronto posible.

“Inaceptable el comportamiento de la exministra Urrutia, casi 30.000 millones de pesos en contratación a dedo. No basta con su salida, merece una investigación de los organismos de control”, precisó la representante a la Cámara en su cuenta personal de Twitter.

Urrutia, por su parte, afirmo este martes en SEMANA que la opinión pública ha especulado bastante con respecto a este tema y aclaró que mañana le presentará un informe financiero detallado al país y a la nueva ministra del Deporte, Astrid Rodríguez.

“Que las autoridades me investiguen y se darán cuenta de que yo no he hecho nada. Me duele que quieran dañar mi nombre, cuando yo he venido trabajando por el deporte en Colombia, porque los niños y niñas de lugares más lejanos de este país puedan practicar el deporte que quieran, esa fue la propuesta que hicimos”, expresó la exfuncionaria.