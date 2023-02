Confidenciales A Francia Márquez le recuerdan que usar helicóptero estatal vale $ 700.000 el minuto: “lo pagamos los colombianos”

Francia Márquez, actual vicepresidenta de la República, ha sido tendencia durante los últimos días en las diferentes redes sociales debido al modo de vida que estaría empezando a llevar, pues se le ha visto utilizando un helicóptero de la Fuerza Área para trasladarse a su vivienda en Dapa, municipio ubicado en el departamento del Valle del Cauca.

Tras la polémica que se generó, la líder medioambiental rompió el silencio y aseguró que estos cambios en su rutina diaria se hicieron por motivos de seguridad. Asimismo, señaló que sigue sintiendo que su presencia en ciertos lugares causa bastante incomodidad.

“Lo primero que tengo que decir es que mi llegada a la Vicepresidencia ha cambiado mi vida. No solo la mía, sino también la de mi familia. Siento que mi vida se volvió más costosa, pero no he comprado ninguna casa. Vengo de una familia humilde y si algo me enseñaron fue la honestidad”, precisó.

Enrique Gómez, sin embargo, reveló que un vuelo en un Black Hawk, mismo helicóptero en el que se moviliza la vicepresidenta, cuesta en promedio 700.000 pesos el minuto, puntualizando que esos recursos se podrían invertir en algún proyecto social de su mismo gobierno.

“Se le debe recordar a Francia Márquez que el Black Hawk lo pagamos los colombianos. Que esos $ 700.000 que se gastan por minuto se le podrían entregar, bajo su propio discurso, a los que ella se empeña en llamar los ‘nadies’. Menos hipocresía y más coherencia, es lo que se pide”, expresó el excandidato presidencial.

Cabe mencionar que la caucana enfatizó que la casa que circula en las redes no es en la que está viviendo, sino la de un vecino. Ademas, dejó claro que no compró la residencia en este sector, por lo que se desconoce si vive allí en calidad de arriendo o alguna otra modalidad.

SEMANA buscó en portales de compra y venta de vivienda y los resultados arrojan que los inmuebles que aparecen en esa zona, ubicada en Dapa, están en su mayoría entre los 1.500 y los 3.500 millones de pesos.