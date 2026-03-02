Confidenciales

Abelardo de la Espriella dice qué hará con las personas que no voten por él: “Ni los de antes pudieron”

El abogado habló del video en el que se le ve reaccionando después de que unas personas le gritaran el nombre de Iván Cepeda.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Confidenciales
2 de marzo de 2026, 2:23 p. m.
Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia.
Abelardo de la Espriella, candidato a la Presidencia. Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA.

Este fin de semana se hizo viral un video en el que se le ve a Abelardo de la Espriella caminando cuando, de un momento a otro, algunos hombres le gritaron el nombre de Iván Cepeda.

Ante esto, el candidato se acercó y les estrechó las manos a estas personas, al mismo tiempo que les decía que era válido por quién quisieran votar.

El abogado habló de este video y sorprendió al decir qué es lo que hará con las personas que no voten por él, si es que gana las elecciones a la Presidencia.

No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, escribió en su cuenta de X.

Confidenciales

Registraduría y TikTok lanzan alianza por elecciones: así podrá consultar información sobre el proceso electoral

Confidenciales

El procurador general, Gregorio Eljach, reconoció que es masón y dijo, con orgullo, que tiene el grado más alto: “Es una filosofía de vida”

Confidenciales

Daniel Coronell se pone a pelear con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, y la inteligencia artificial lo desmiente

Confidenciales

Buscan fortalecer el acceso a la justicia en Nariño

Confidenciales

Mauricio Cárdenas cerró campaña en Bogotá y reafirmó sus propuestas para dar solución a las problemáticas del país

Confidenciales

Así reaccionó Abelardo de la Espriella cuando unas personas le gritaron el nombre de Iván Cepeda

Confidenciales

Vicky Dávila sorprendió a los feligreses de la Virgen de Chiquinquirá: como ofrenda, cantó en eucaristía

Política

Sergio Fajardo arremete contra Abelardo de La Espriella e Iván Cepeda: “El reto que tenemos nosotros es derrotar esos extremos”

Confidenciales

Abelardo de la Espriella destaca el resultado de Salvación Nacional en la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Contra viento y marea”

Política

Encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela empate técnico entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en una eventual segunda vuelta

En ese sentido, sostuvo que si se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, se encargará de ser el presidente de todos los colombianos, sin tener distinción alguna por temas como raza, sexo, condición social, etc.

A los que no voten por mí los voy a traer a la manada logrando las transformaciones profundas, que ni el actual gobierno ni los de antes pudieron hacer”, agregó.

Por último, dejó en claro que la democracia es sagrada y que luchará para que siga presente en un país como Colombia.

Más de Confidenciales

El registrador, Hernán Penagos, afirmó que la alianza con TikTok permite que los ciudadanos acudan a votar de manera informada.

Registraduría y TikTok lanzan alianza por elecciones: así podrá consultar información sobre el proceso electoral

EL DEBATE

El procurador general, Gregorio Eljach, reconoció que es masón y dijo, con orgullo, que tiene el grado más alto: “Es una filosofía de vida”

Daniel Coronell y su discusión con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA.

Daniel Coronell se pone a pelear con Grok, por la encuesta de AtlasIntel para SEMANA, y la inteligencia artificial lo desmiente

Ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo.

Buscan fortalecer el acceso a la justicia en Nariño

mauricio cárdenas Exministro de Hacienda

Mauricio Cárdenas cerró campaña en Bogotá y reafirmó sus propuestas para dar solución a las problemáticas del país

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda.

Así reaccionó Abelardo de la Espriella cuando unas personas le gritaron el nombre de Iván Cepeda

La candidata Vicky Dávila visitó a la Virgen de Chiquinquirá en su cierre de campaña.

Vicky Dávila sorprendió a los feligreses de la Virgen de Chiquinquirá: como ofrenda, cantó en eucaristía

A Gustavo Petro le quedan diez meses de mandato y ha dicho que no quiere quedarse en la Casa de Nariño. Hará lo posible para que su proyecto político sea reelegido.

Petro sorprende y dice el motivo por el que cree que nunca será olvidado en la historia de Colombia: “En al menos un siglo”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella se refirió a las elecciones del próximo 8 de marzo y el papel de Salvación Nacional.

Abelardo de la Espriella destaca el resultado de Salvación Nacional en la encuesta de AtlasIntel para SEMANA: “Contra viento y marea”

Noticias Destacadas