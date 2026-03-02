Abelardo de la Espriella dice qué hará con las personas que no voten por él: “Ni los de antes pudieron”

Este fin de semana se hizo viral un video en el que se le ve a Abelardo de la Espriella caminando cuando, de un momento a otro, algunos hombres le gritaron el nombre de Iván Cepeda.

Ante esto, el candidato se acercó y les estrechó las manos a estas personas, al mismo tiempo que les decía que era válido por quién quisieran votar.

El abogado habló de este video y sorprendió al decir qué es lo que hará con las personas que no voten por él, si es que gana las elecciones a la Presidencia.

“No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo”, escribió en su cuenta de X.

En ese sentido, sostuvo que si se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño, se encargará de ser el presidente de todos los colombianos, sin tener distinción alguna por temas como raza, sexo, condición social, etc.

“A los que no voten por mí los voy a traer a la manada logrando las transformaciones profundas, que ni el actual gobierno ni los de antes pudieron hacer”, agregó.

Por último, dejó en claro que la democracia es sagrada y que luchará para que siga presente en un país como Colombia.