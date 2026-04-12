Abelardo de la Espriella habla de Juan Daniel Oviedo y de la burla que hizo que desató tormenta en redes

Un comentario desatinado unos días antes de la votación del pasado 8 de marzo generó un revuelo enorme en redes sociales y la solidaridad de muchas personas con Juan Daniel Oviedo.

Lo hizo el candidato Abelardo de la Espriella en un programa digital en el que en tono de burla imitó al hoy candidato vicepresidencial de Paloma Valencia. Y luego dijo: “A mí hay vainas de Juan Daniel que tampoco me gustan y no las digo. Digo, lo mío se resuelve poniéndose las medias. Lo que no me gusta de Juan Daniel, loco, jodido que lo arregle”, aseguró.

En entrevista con Vicky Dávila, el candidato dijo sobre ese episodio: “Hay que dejar la susceptibilidad, Tampoco es para tanto. No soy homófobico. Tenemos un gran amigo tu y yo que se llama Felipe Zuleta. No tengo nada en contra de las personas ni discrimino a nadie por su orientación sexual, raza o ideología”.

Luego aseguró que Paloma Valencia “no ha podido controlar a su suegro y a su cuñado que todo el día me atacan”.