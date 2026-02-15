Política

Abelardo de la Espriella lidera las apuestas en Kalshi, con el 45 por ciento de probabilidad de ganar la presidencia

Así se refleja en el reconocido mercado de predicciones, con sede en Nueva York.

Redacción Semana
15 de febrero de 2026, 6:46 p. m.
Abelardo de la Espriella lidera las probabilidades de ganar las elecciones, según Kalshi.
El próximo 31 de mayo, los colombianos irán a las urnas a escoger al nuevo presidente de la República. A pocos meses de esa cita, la reconocida plataforma mundial de apuestas en línea Kalshi revela que Abelardo de la Espriella tiene hoy el 45 por ciento de probabilidad de ganar las elecciones. Les siguen Iván Cepeda, el candidato de la izquierda, con el 36 por ciento, y Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático y quien forma parte de la Gran Consulta por Colombia, con el 7 por ciento.

Kalshi, la plataforma de mercado de predicciones en línea, preguntó sobre ¿quién ganará las próximas elecciones presidenciales colombianas?
Kalshi está regulada por la CFTC (Commodity Futures Trading Commission) en Estados Unidos, y allí se hacen apuestas deportivas, políticas, económicas, del clima, a nivel mundial.

La más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA revela, igualmente, que De la Espriella sería el único candidato que derrotaría a Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, en el caso de que ninguno de los aspirantes logre la mitad más uno de los votos el próximo 31 de mayo.

