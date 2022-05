Confidenciales “Ahí hay un torcido”: Francisco Santos trató de mafiosa a Piedad Córdoba

Luego de conocerse el escándalo de la retención de la senadora Piedad Córdoba en el aeropuerto internacional de Palmerola, por no reportar a las autoridades hondureñas la cantidad de 68.000 dólares americanos, la política colombiana tembló por unos momentos.

Especialmente los integrantes del Pacto Histórico, partido por medio del cual Córdoba aterrizó en el Senado en la actualidad, pues fueron blancos de críticas y comentarios negativos, en especial el hoy candidato a la Presidencia, Gustavo Petro.

Ante el hecho y luego de ser liberada, la senadora escribió un trino en su cuenta de Twitter, agradeciendo el apoyo que recibió de la ciudadanía colombiana y algunos políticos del país.

“Gracias, Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa, pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras”, se lee en la publicación. Sin embargo, no recibió muy buenos comentarios, pues de hecho, el también político Francisco Santos no dudó en responder contundentemente.

“Doctora Piedad, solo los mafiosos y usted andan con 69 mil dólares en efectivo. Para eso están los bancos. Ahí no hay malentendido. Ahí hay un torcido”, expresó Santos.

Cabe señalar que las autoridades hondureñas recalcaron que después de las investigaciones y de presentar la documentación al Ministerio Público, Córdoba no tiene “retención administrativa” en este país.