Ajuste fiscal y El Niño amenazan el crecimiento de Colombia, advierte el FMI

El más reciente informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre el hemisferio occidental señala que Colombia, Brasil y Perú seguirían beneficiándose de una demanda interna sólida. Sin embargo, hace una advertencia específica sobre Colombia: la consolidación fiscal prevista contrarrestaría parte de ese impulso económico.

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Esto significa que el ajuste de las cuentas públicas que planea el Gobierno podría moderar el crecimiento del PIB. A eso se suma el pronóstico de que la región andina, conformada por Colombia, Ecuador y Perú, es una de las zonas del hemisferio que podrían sufrir las mayores pérdidas de producción por el fenómeno de El Niño. Las proyecciones del Fondo indican que el país crecerá 2,2 por ciento en 2026, lo que estaría por debajo del crecimiento de América Latina, que sería del 2,3 por ciento.