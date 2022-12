Confidenciales Alcalde de Cali contradice al fiscal Barbosa sobre liberación de integrantes de la primera línea; manifestó su apoyo “irrestricto y absoluto” al presidente

Pese a que el fiscal general, Francisco Barbosa, aseguró tras una reunión con el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño que la liberación de los integrantes de la primera línea dependería de los jueces y no del presidente, el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, manifestó su apoyo total a sus salidas de las cárceles a como dé lugar.

Aunque Cali fue epicentro de los desmanes en el marco del Paro Nacional y estuvo bloqueada por semanas, Ospina dijo que apoya de forma absoluta la propuesta impulsada por Petro de liberar a los miembros de la primera línea presos y convertirlos en voceros de paz.

“Mi apoyo irrestricto y absoluto a la liberación de jóvenes hoy detenidos por participar del las manifestaciones del año anterior, comparto la decisión del Gobierno Nacional liderado por el señor presidente @petrogustavo. Nuestra Alcaldía dispuesta a concurrir en su esfuerzo como gestores de paz”, puntualizó el mandatario reavivando la polémica.

Mi apoyo irrestricto y absoluto a la liberación de jóvenes hoy detenidos por participar del las manifestaciones del año anterior, comparto la decisión del Gbno Nal liderado por el Sr Pdte @petrogustavo.

Nuestra Alcaldía dispuesta a concurrir en su esfuerzo como Gestores de Paz — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) December 16, 2022

Las declaraciones del mandatario caleño llegan luego de que Barbosa reiterara que quienes cometieron delitos graves no pueden convertirse en voceros de paz. “Yo he venido diciendo que personas condenadas, personas que cometieron delitos graves o que tuvieron que ver con episodios de violencia, homicidios, secuestros y torturas, son personas que no podrían estar vinculadas como voceros”, precisó el fiscal.

Sin embargo, el Gobierno confirmó lo revelado por SEMANA: siete integrantes de la primera línea de Bogotá, Medellín, Cali y Popayán serán liberados en las próximas horas y designados voceros de paz.