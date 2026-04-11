Alejandro Gaviria arremete contra el presidente Gustavo Petro por respuesta sobre el sistema de salud: “Cínico”

El exministro Alejandro Gaviria volvió a lanzar fuertes palabras contra el presidente de la República, Gustavo Petro, en medio de una agitada discusión en redes sociales entre el jefe de Estado y el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, por los problemas del sistema de salud.

Federico Gutiérrez lanza fuerte crítica al presidente Petro por crisis en la salud: “Usted debe responder por las muertes”

“El sistema de salud está tocando fondo. La gente se está muriendo por falta de atención. Lo que está pasando con la salud en Medellín y Colombia es gravísimo”, alertó Gutiérrez en sus redes sociales.

El mandatario distrital aseguró que los servicios de urgencias se encuentran entre 150 y 250 % de su capacidad, además del cierre de servicios en varios hospitales y la falta de atención a miles de usuarios de Nueva EPS.

“Alma Máter y Cardiovid, donde atienden pacientes con complicaciones cardiovasculares, ya suspendieron servicios. ¿La razón? La negligencia del Gobierno Petro, la Nueva EPS y Adres, que no están cumpliendo con los pagos y tienen a la red hospitalaria en colapso”, señaló Gutiérrez.

“Con la salud y la vida de la gente no se juega. Petro, usted debe responder por las muertes ocasionadas por la crisis de salud”, sentenció Federico Gutiérrez, quien ha sido un fuerte crítico del Gobierno Petro.

La respuesta de Petro no se hizo esperar y aseguró: “Más bien usted respóndame, señor Fico, por qué el indicador de quejas por mal servicio sobre el número de usuarios es más alto en Sura, no intervenida, y en Savia Salud que en Nueva EPS”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Esto causó la reacción del exministro Gaviria, quien calificó de “cínico” al presidente Gustavo Petro, al señalar que “Savia Salud está intervenida, con interventores cada vez más cuestionados. El otro comentario espurio, que sugiere que los problemas de atención son mayores en EPS Sura que en la Nueva EPS, solo revela una capacidad patológica para mentir y un desprecio por la vida”.